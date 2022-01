Recuerdan a Víctor Chi entre cuentos y cuenteros

CIUDAD DE MÉXICO.- Con un abrazo colectivo hecho de palabras, a través de cuentos, poemas, canciones y recuerdos, cuentacuentos de varios países de Latinoamérica despidieron este sábado al narrador oral Víctor Chi.

Recordado como un cultor de las leyendas y mitos tradicionales de México, como un luchador social y agente cultural en comunidades desfavorecidas, y como un hombre cálido y de gran sentido del humor, Chi, fallecido el pasado 5 de enero, fue homenajeado con cariño por sus colegas.

«Qué mejor forma de despedirse que con la palabra, con la palabra que nos unió todo el tiempo», expuso la narradora oral Beatriz Falero, directora del Festival Internacional de Narradores de Santa Catarina, donde Chi siempre sorprendía a su público.

Organizado por la Red de Narradoras México y transmitido a través de Youtube y Facebook, el homenaje a «Pítor» Chi, como le decían sus amigos, reunió a más de una veintena de sus compañeros, quienes dispusieron de un minuto para recordarlo a través de anécdotas y de uno más para celebrarlo artísticamente.

Poemas de Jaime Sabines y Juan Gelman, cuentos de Eduardo Galeano, canciones tradicionales como La Llorona e invenciones propias de cada «cuentero» fueron intercalados con los relatos que Chi recopiló en sus viajes por Colima, su estado adoptivo, y por todo México, para transmitir las historias de los abuelos.

«El recuerdo de Víctor va a seguir porque una de las cosas que me quedó muy grabada de él era lo que decía al final de sus cuentos: ‘Así lo decía el abuelo y yo le creo’; y yo también le creo a Víctor Chi», dijo la narradora Anilú Herrera.

Querido por todo su gremio, la influencia del artista quedó evidenciada en la impronta que dejó incluso fuera de México, en países como Argentina, Colombia, Costa Rica y Cuba, hasta donde llegaron sus palabras.

El narrador costarricense Eyder Fonseca Sánchez, por ejemplo, le escribió un cuento en el que lo transformó en un colibrí, y recordó los días que pasaron en un festival de narración oral en Cuba.

«Recuerdo que conversamos mucho, y conversamos más cuando dijo que había vivido en Costa Rica, entonces me di cuenta que sos de aquí y sos de allá, sos de todos lados; hicimos una amistad increíble», contó Fonseca.

Y aunque la mayor parte del encuentro virtual giró en torno al legado de Chi, las condiciones de su fallecimiento, por complicaciones de diabetes, así como los últimos reclamos que hizo a la Secretaría de Cultura (SC) por un pago que le retrasaron durante meses, también tuvieron su lugar en el homenaje.

«Su obra es un legado mucho más grande que lo que podamos imaginar. Él dio gran amor a México a través de la cultura, él es mucho más que esto (el reclamo de pago), pero parece que las autoridades todavía no saben, o no quieren darse cuenta, que personas como él, que nos dedicamos al arte y a la cultura, somos personas de prioridad en este País», declaró Magdiel Montalvo, directora de la red de artesanos y productores Manos Creativas.

El fallecimiento de Chi ha sido visto por la comunidad cultural como un caso emblemático de la precariedad en la que viven los agentes culturales en México por políticas laborales erradas; una de las luchas del artista.

«Ahora nos toca a nosotros, sus compañeros de palabra, de cuento, y a su familia, a quienes arropamos con mucho amor, mantener viva su luz, esa chispa, su recuerdo, y que no se olvide nunca quién es Víctor Chi», dijo la narradora Guita.

La familia del homenajeado, conformada por su esposa, Candy, y su hijo Balam, con quienes se presentaba como parte del proyecto «Leyendas, misterios y recuerdos de los pueblos de Colima. Fortaleciendo la raíz», agradecieron las muestras de afecto.

«Que nadie diga, y que nadie cuente, que no intentamos cambiar el mundo a través de la palabra y el arte pintando este mundo con un mejor color, porque el dolor del corazón, para él, no hay nada mejor: no hay mejor ungüento que un buen cuento», leyó Candy Jiménez las palabras de su esposo, plasmadas en su urna cineraria.

Con gozo, con el tono celebratorio que adoptan en cada presentación, la esposa de Chi y su hijo entraron en sus personajes, la Tía Rosa y Toribio «El Travieso», para despedir al alter ego del narrador sobre el escenario, al entrañable Pancho Chencho.

Con un abrazo hecho de palabras, el gremio de narradores orales de Latinoamérica despidió a uno de sus miembros más queridos.