Recuerda familia a Lorena Rojas

CIUDAD DE MÉXICO.- La familia de la actriz mexicana Lorena Rojas, fallecida hace cinco años tras perder la batalla contra el de cáncer, prefiere festejar la fecha en la que cumpliría años, 10 de febrero, y no conmemorar el quinto aniversario de su fallecimiento, por lo que este 16 de febrero no realizarán ninguna actividad.

“Para mí lo importante es lo que fue en vida, no lo que dejó de ser”, expresó Mayra Rojas, hermana de la también cantante. Al no tener una religión específica, tanto su madre como su hermana decidieron no hacerle una misa u otro tipo de ceremonia.

“Era mi única hermana y por supuesto que está en mi corazón, en mi piel, en mi espacio. Ella me dejó un legado con una enorme responsabilidad el cual yo acepté con muchísimo honor y para mí es un placer poder educar y mantener a salvo a su hija que hoy es mi hija”, añadió.

La actriz que participó en telenovelas como El Cuerpo del Deseo, Ladrón de Corazones o Como en el Cine, adoptó a Luciana en 2013 y en octubre pasado la niña cumplió 6 años de edad.

“Si es un momento doloroso no es para recordarse, se habla con la niña de Lorena pero no se habla con ella de cuándo se murió, no es algo que a su edad sea fácil de explicar y tampoco se trata que se sienta mal o que llore”.

Aunque su debut en televisión fue en la telenovela Alcanzar una estrella, Lorena Rojas incursionó también en la música y su última producción fue Hijos del Sol. Residida en Miami, conoció a Jorge Monje, con quien se casó; once meses después de su muerte fue encontrado sin vida en su departamento.