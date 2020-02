Filtran escena de acción de Keanu Reeves en Matrix 4

SAN FRANCISCO, EU.- Todo parece indicar que la filmación de la cuarta película de Matrix se han puesto en marcha en la ciudad de San Francisco y a toda marcha con el doble de Keanu Reeves realizando sus acrobacias de acción a todo lo que da, como se muestra en un video tomado desde el set.

El vídeo titulado KEANU REEVES (Neo) Jumping off a roof in San Francisco for the new Matrix 4 Movie!! muestra a dos personajes, presuntamente uno de ellos es Keanu aunque es más probable que sea un doble de acción. La mujer, que se parece a Carrie-Anne Moss (Trinity) parece detenerse en el aire antes de elevarse por encima de la azotea cargando a Neo.

Después de ver las imágenes una y otra vez, creemos que se trata de pruebas de las acrobacias que habrá en la película.

Lana Wachowski será la directora de The Matrix 4 que contará con el regreso de Keanu Reeves Carrie-Anne Moss como Neo y Trinity y las actuaciones de , Jada Pinkett Smith, Yahya Abdul-Mateen II, Neil Patrick Harris, Jessica Henwick y Jonathan Groff. La película se estrenará el 21 de mayo de 2021.