Recortan universo de DC Films

CIUDAD DE MÉXICO.- El Universo Cinematográfico de DC Comics se reduce.

Warner Bros. anunció que New Gods, de Ava DuVernay, y The Trench, el spin-off de Aquaman que sería dirigido por James Wan, ya no serán producidos.

“Agradecemos a nuestros socios Ava DuVernay, Tom King, James Wan y Peter Safran por su tiempo y colaboración durante este proceso y esperamos continuar la relación con ellos en otras historias de DC.

“Los proyectos permanecerán en sus habilidosas manos si se llegasen a realizar en el futuro”, anunció el estudio en un comunicado.

New Gods, que DuVernay trabajaba en colaboración con el escritor de cómics Tom King, desde 2018, llevaría a la pantalla a los personajes creados por el artista Jack Kirby, unos dioses buenos y malos dotados de mucho poder y sabiduría.

“Tom, me encantó escribir New Gods contigo. Estoy molesta porque la saga de Barda, Scott, Granny, Highfather y The Furies termine de esta manera. Adentrarse en el “Cuarto Mundo” de Kirby fue la aventura de la vida. Eso no se puede quitar. Gracias por tu amistad. Y recuerda … #DarkseidIs”, escribió DuVernay en Twitter, junto con una foto de ella con King.

Se dice que New Gods se descartó por el hecho de que su villano, Darkseid, apareció en La Liga de la Justicia de Zack Snyder, y se optó por tener un espacio con cualquier otra aparición.

Sin embargo, la directora mantiene su lazo con DC, pues ahora desarrolla Naomi, una serie sobre una joven cuyo pueblo se ve afectado por eventos sobrenaturales.

Mientras tanto, The Trench iba a ser un proyecto con tintes de terror surgido de Aquaman (2018), centrado en un grupo de criaturas anfibias mortales. Noah Gardner y Aidan Fitzgerald escribirían el guión.

Fuentes dicen que Aquaman 2, que será dirigida por Wan y se espera inicie rodaje a finales de año, fue suficiente para el estudio, aunque Warner no descartaría más aventuras ambientadas en Atlantida o hacer una historia independiente al resto del universo cinematográfico de DC.

DC desarrolla una serie de producciones interconectadas tanto en cine como en televisión. The Suicide Squad (6 de agosto) de James Gunn que se convertirán en la serie Peacemaker de HBO Max, protagonizada por John Cena, y The Batman, de Matt Reeves (4 de marzo de 2022), del cual surgirá una serie centrada en el departamento de policía de Ciudad Gótica.

Otras proyectos que están en el tintero son The Flash (4 de noviembre de 2022), Black Adam (29 de julio de 2022), Shazam! Fury Of The Gods (2 de junio de 2023), así como Blue Beetle, Batgirl , Supergirl, Green Lantern Corps y Static Shock, Zatanna y una tercera parte de Mujer Maravilla.

