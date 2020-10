Reconocen ganadoras de Billboard el poder femenino

LOS ANGELES.- El arranque de los Premios Billboard 2020 llegó cargado de un mensaje de unión y solidaridad, no sólo entre los propios artistas sino también entre éstos y sus fanáticos ya que, por ejemplo, tanto Lizzo como Billie Elish le dedicaron sus galardones al apoyo a las mujeres.

Al momento de recibir la presea Top Song Sales Artist Lizzo, de 32 años, aprovechó para dar un discurso de empoderamiento y de reconocimiento al trabajo de las mujeres dentro y fuera de la industria musical.

“Quiero agradecer a Billboard, a mis fans y a quien ha escuchado y apoyado mi música. He pensado mucho en la opresión y pienso en esas mujeres que se rehusaron a ser oprimidas.

“Sólo quiero que si están viendo esto, esta es su señal para ser fieles a lo que son, cuando la gente trata de oprimirlos es porque tienen miedo de su poder, entonces sea a través de la música, de protestas o su derecho a votar, usen su poder y rehúsense a ser oprimidos”, expresó la cantante.

Por su parte Billie Eilish, tras recibir los galardones a Mejor álbum de Billboard 200, por su disco When We All Fall Asleep Where Do We Go?, y Artista Top Femenina, dio las gracias por el apoyo y también se mostró solidaria con su género.

“Por Dios, esto es una locura. Gracias Billboard, a las mujeres que han venido antes de mi, las amo. Gracias por este premio”, expresó Eilish al recibir su segundo galardón.

Desde el Dolby Theather, donde se lleva a cabo la ceremonia, el inicio estuvo a cargo de la cantante Kelly Clarkson, quien presentó su tema “Highier Love”.

La artista, quien por tercera ocasión funge como conductora del show, arrancó la velada acompañada de múltiples fans quienes fueron proyectados para apoyarla tras la pantalla.

“¡Bienvenidos a los Billboard 2020! Hay mucha gente talentosa aquí unida por el poder de la música porque hoy es una noche en la que la música nos conecta a todos.

“Música de todos los géneros que se une gracias a estos premios que reconocen las mejores canciones del año pasado y a aquellos artistas que con su creatividad nos ayudaron a atravesar este año”, expresó la cantautora, de 38 años.

La fiesta musical también fue explosiva con las primeras presentaciones a cargo de artistas como SIA, quien interpretó su sencillo “Courage to Change”; Kane Brown, con “Be Like That”; Alicia Keys, con “Love Looks Better”; y Luke Combss, quien celebró su premio con la presentación de su tema “Better Together”.

Finalmente Post Malone, quien desde una locación misteriosa, en medio de una fábrica y rodeado de fuegos artificiales, interpretó sus temas “Circles” y “Tommy Lee”, acompañado de Tyla Yaweh.