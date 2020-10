‘Nuevo Orden’ no es racista: Michel Franco

CIUDAD DE MÉXICO.- Los dos minutos del tráiler, asegura el director Michel Franco, no alcanzan a resumir la visión profunda que planteó sobre el racismo, clasismo y la desigualdad social en su nuevo filme Nuevo Orden.

El director sostiene que, pese a que el tráiler de su película fue criticado en redes y él señalado de hacer cine desde una visión privilegiada, su trabajo en realidad busca hacer una crítica a los problemas.

“Nos esforzamos por hacer una película compleja en cuanto a que no hay mensajes sencillos, sino muchos puntos de vista y ambigüedad de la buena, que se parece a la vida. El tráiler no refleja todo eso porque es imposible que quede claro en un minuto y medio.

“Fue una bomba el tráiler. Yo no tengo redes sociales, Twitter, Instagram ni nada porque la manera en que las cosas se discuten y explotan en ese mundo digital no me interesa tanto. Sin embargo, es reflejo de la gente joven, que asiste al cine, y por eso hay que tomarlo en cuenta”, expresó el cineasta en conferencia de prensa.

La película, ganadora del Gran Premio del Jurado en el Festival de Cine de Venecia, plantea una distopía en la que estallan las protestas por la desigualdad y se desata la violencia.

Aunque en las escenas del adelanto, los manifestantes morenos saltan a una casa e irrumpen en una boda de gente adinerada, el director de Después de Lucía acotó que su intención fue mostrar la desigualdad.

“Realizamos la película para combatir ese racismo y ese clasismo que nos avergüenzan mucho y predominan en el País. Es mi película más ambiciosa hasta el momento, la que más retos me ha presentado. Justamente todo este esfuerzo de tanta gente tiene que ver con combatir ese racismo y clasismo.

“Sé que en redes sociales decían que todas las películas de Michel son de gente blanca de clase alta y decían hasta ‘whitexicans’. Gente que acusa de racismo y crea esos términos es profundamente racista”, opinó el cineasta. Esa respuesta también fue criticada en redes.

Los histriones Fernando Cuautle y Mónica del Carmen se dijeron orgullosos del filme porque no es racista, pues ellos han rechazado proyectos que sí tienen ese tono, por lo que esperan que el público sí asista a verla a partir del estreno el 22 de octubre.

“Vean mi cara, vengo de Oaxaca, de una comunidad indígena. Vean mi trayectoria, jamás me prestaría a participar en una película que denigra a las personas, sea racista y hable de temas que no me interesan”, dijo Del Carmen.

“Conozco bien el racismo, sé a qué huele, a qué sabe. Tampoco sería parte de una película que retratara a una clase con ‘zombificación’. La película busca empoderar otras partes al darles voz y que ya volteemos a ver y hagamos algo, no nos quedemos en las palabras y pasemos a la acción”, añadió Cuautle.

Se ve en el Óscar

Franco espera que su película sea la que represente a México en la próxima entrega del Óscar.

Al mostrar una historia dura y con escenas de 3 mil extras, el cineasta ha recibido buenos comentarios de distribuidores, por lo que confía en que la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMACC) la seleccione para representar al País en competencias internacionales.

“Tenemos al mejor distribuidor de Hollywood (Neon), que logró que Parásitos se llevara Óscares, sobre todo Mejor Película y Mejor Película Extranjera, y creen que ésta es la apuesta fuerte para el Óscar extranjero este año.

“Ojalá la Academia la postule, creo que es la que nos puede traer otro Óscar a los mexicanos. Todo esto es para la comunidad cinematográfica mexicana, esto es para todos”, sostuvo.