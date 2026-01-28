Reconoce CONCANACO SERVYTUR trabajo del gobernador Américo Villarreal

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- En el marco del lanzamiento del programa “Viernes muy mexicano”, la Confederación Nacional de Cámaras de Comercio, Servicios y Turismo (CONCANACO SERVYTUR), que preside Octavio de la Torre Steffano, otorgó un reconocimiento al doctor Américo Villarreal Anaya, gobernador de Tamaulipas, como muestra de reconocimiento a su labor y compromiso con el desarrollo económico del estado y del país.

“El galardón, denominado Yacatecuhtli, es el tercero que la CONCANACO ha otorgado al gobernador Villarreal, hecho que refleja el orgullo y la confianza de la Confederación en su trabajo. El Yacatecuhtli, dios mexica del comercio y protector de los mercaderes y los caminos, simboliza el liderazgo, la confianza y el compromiso con el impulso al desarrollo económico, particularmente en favor del comercio, los servicios, el turismo y las empresas familiares”, señaló la vicepresidenta de Comercio Exterior de la CONCANACO SERVYTUR, Daniela Martínez Rodríguez.

Tras agradecer la distinción del reconocimiento recibido, que se suma al de Hecho en Tamaulipas y al de Tamaulipas Seguro Te Enamora, el jefe del Ejecutivo estatal dijo que se apoya este tipo de iniciativas del organismo empresarial, que impulsan y valoran el desarrollo y crecimiento de lo mexicano.

Tamaulipas se suma de manera activa y solidaria a los proyectos presentados, manifestó el mandatario, al dar a conocer que en la entidad existen diversos programas para fomentar el crecimiento y desarrollo de las y los emprendedores.

“La oportunidad que hemos abierto a través de programas como Impulso, que se han tenido con Nacional Financiera, los programas que tenemos a través del Fondo Tamaulipas, que otorga créditos a las MIPYME y a las micro PYMES para que se desarrollen”, expresó Villarreal Anaya quien añadió: “Estamos conscientes del esfuerzo y el entusiasmo de nuestra gente y que, aparte de ello, tenemos la mayor fuente de empleo y buscamos cómo poder alentar que siga creciendo esa situación y que se favorezca y tengamos esa certidumbre, como ahora con los programas que nos trajo la presidenta”, enfatizó.

“VIERNES MUY MEXICANO” ACTIVA EL CONSUMO DESDE LO LOCAL

Al presentar la iniciativa “Viernes muy mexicano”, y ante la presencia de las y los presidentes de las Cámaras de Comercio de Tamaulipas, De la Torre Steffano dijo que la finalidad es activar el consumo desde lo local, desde la economía real y de mostrador, de las empresas que levantan su cortina cada mañana y pagan impuestos, pero sobre todo sostienen familias.

“Cada último viernes de mes, los negocios participantes ofrecen promociones, descuentos y experiencias para incentivar el consumo de productos y servicios mexicanos. La participación es abierta y voluntaria durante todo el año, pero los últimos viernes nos comprometemos a generar espacios con mayor convocatoria y visibilidad. El objetivo es que las familias tamaulipecas elijan productos y servicios mexicanos en los negocios familiares de confianza”, dijo, al señalar que es un registro gratuito a través del portal de internet, donde se suben las promociones y la ubicación de los negocios.

Durante las pasadas cuatro ediciones, en Tamaulipas participaron 4 mil 422 negocios, siendo los municipios de Victoria, Matamoros y Tampico los que tuvieron más promociones, con un 86% de establecimientos físicos, un 2% en línea y un 22% en ambas categorías, en los rubros de servicios varios, ropa y calzado, así como belleza, salud y bienestar.

EN TRES AÑOS DE GOBIERNO SE HAN COLOCADO APOYOS EQUIVALENTES A 12 AÑOS: SE

Al dar la bienvenida al evento, Mariana Álvarez Quero, subsecretaria de Mediana y Pequeña Industria, en representación de la secretaria de Economía, Ninfa Cantú Deándar, dijo que en la actual administración hay un sólido compromiso con el sector comercial y, de manera muy particular, con las micro, pequeñas y medianas empresas.

“Es importante destacar, señor gobernador, un dato que refleja este compromiso: el crédito que se ha colocado en Tamaulipas para las MIPYMES en tres años de su gobierno equivale al que se otorgó en 12 años anteriores, en pasadas administraciones, y hoy el financiamiento para las PYMES suma una cifra histórica de más de 2 mil millones de pesos; ello ha permitido el fortalecimiento del mercado interno y, desde luego, fundamentos sólidos de nuestra economía, como el liderazgo nacional en la actividad industrial en los últimos meses”.

Al evento asistieron: el secretario general de Gobierno, Héctor Joel Villegas González; el secretario de Finanzas, Carlos Irán Ramírez González; el secretario del Trabajo, Luis Gerardo Illoldi Reyes; el secretario de Energía, Walter Julián Ángel, y el jefe de la Oficina del Gobernador, Ricardo Gerardo Guerrero Morales.