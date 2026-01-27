Mueren tres hermanos en Texas, en un estanque congelado

La rama de un árbol cuelga de un cable de electricidad cerca de Lexington, Mississippi, el martes 27 de enero de 2026. (AP Foto/Sophie Bates)

Tres hermanos en Texas perecieron en un estanque congelado, sumándose a las varias decenas de muertes ocurridas en varios estados de Estados Unidos aquejados el martes por las bajas temperaturas, mientras los equipos se esforzaban por reparar cientos de miles de cortes de electricidad en el sur del país y los meteorólogos pronosticaban que el clima invernal podría empeorar aún más.

El intenso frío se prolongó tras el paso de una enorme tormenta que dejó caer grandes cantidades de nieve en una superficie de más de 2.100 kilómetros (1.300 millas) desde Arkansas hasta Nueva Inglaterra y dejó varias partes del sur cubiertas de hielo.

Las bajas temperaturas llegaron el martes hasta los estados sureños de Tennessee, Arkansas y Carolina del norte, y se pronostica que vuelvan a bajar durante la noche. Se espera que varias partes del norte de Florida alcancen -3,9 °C (25 °F) entre las últimas horas del martes y las primeras del miércoles.

Se pronostica que las condiciones invernales en la parte occidental de Estados Unidos empeoren el viernes y el sábado. El servicio meteorológico nacional indicó que otra tormenta invernal podría afectar distintas partes de la costa este este fin de semana y se pronosticaban más récords de temperaturas bajas en partes tan al sur como florida.

“Esta puede ser la temperatura más baja vista en varios años en algunos sitios y la mayor duración del frío en varias décadas”, advirtió el martes el Centro de Predicción del Tiempo de la agencia.

Autoridades de los estados afectados con frío severo reportaron al menos 42 muertes.

Tres hermanos, de 6, 8 y 9 años, murieron después de caer a través del hielo en un estanque privado cerca de Bonham, Texas, el día anterior, informó el jefe de policía del condado de Fannin, Cody Shook, en un comunicado de prense emitido el martes. Los dos hermanos mayores fueron sacados del agua por los servicios de emergencia y un vecino, y trasladados a un hospital. El más joven fue hallado tras una extensa búsqueda en el estanque. El Distrito Escolar Independiente de Bonham dijo que estaba devastado por la pérdida.

Todavía había más de 500.000 clientes sin electricidad en el país, con más de la mitad de los cortes en Tennessee y Mississippi. La reconexión de algunas áreas gravemente afectadas podría llevar días. La empresa de servicios eléctricos Entergy dijo que algunos de sus 6.000 clientes en Grenada, Mississippi, podrían no tener electricidad hasta el domingo.

Jean Kirkland Utilizó el martes un encendedor y papel para encender su estufa. su vecindario de Lexington, Mississippi, se quedó sin electricidad el domingo, y Kirkland y su hija han dependido de una estufa y de un par de calentadores de gas para mantener el calor. Afuera podía oírse el tintineo de los carámbanos colgando de los cables de electricidad.

“Cuando te acostumbras a ciertas cosas, las extrañas cuando no están”, afirmó Kirkland, que ha tenido que arreglárselas sin agua caliente ni luces durante la noche, así como sin su televisor.

Las autoridades de salud advierten contra el uso de estufas de gas para calentar una vivienda, ya que pueden emitir gases que aumentan el riesgo de intoxicación por monóxido de carbono, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos. En Luisiana se reportó al menos una muerte por monóxido de carbono, según el departamento de salud del estado.

Docenas de condados de Mississippi necesitaban agua embotellada, mantas, lonas, combustible y generadores, y la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias envió camiones cargados con suministros, dijo el martes el gobernador Tate Reeves.

Había más de 120.000 cortes de electricidad en Nashville, Tennessee, y comunidades vecinas el martes. Nashville Electric Service dijo en una publicación en redes sociales que había enviado a más de 740 trabajadores para restaurar la electricidad. No informó cuánto tiempo podría llevar el proceso.

Las autoridades de Nashville dijeron que casi 440 personas pasaron la noche del lunes en centros comunitarios utilizados como refugios temporales, mientras que 1.400 más se quedaron en refugios para personas sin hogar del área. Muchos residentes reservaron habitaciones en hoteles locales.

Cuando una gigantesca tormenta invernal se abatió sobre el noreste y partes del sur durante el fin de semana, Lisa Patterson planeó quedarse en la casa de su familia en Nashville.

Pero después de que ella y su esposo se quedaran sin electricidad, los árboles cayeran sobre su entrada y su estufa de leña no bastara para las temperaturas gélidas, la pareja y su perro tuvieron que ser rescatados y llevados a un refugio con calefacción.

“He estado atrapada por la nieve allí durante casi tres semanas sin poder subir y bajar por mi entrada debido a la nieve. Estoy preparada para eso. Pero esto no tuvo precedentes”, expresó Patterson.

En Kentucky, el gobernador Andy Beshear advirtió que las temperaturas podrían ser tan frías que apenas 10 minutos fuera “podrían resultar en congelación o hipotermia”.

En la ciudad de Nueva York, las autoridades dijeron que 10 personas fueron encontradas muertas al aire libre durante el gélido fin de semana. Se reportaron más muertes en una docena de estados. Entre ellas, las de dos personas aplastadas por quitanieves en Massachusetts y Ohio, y dos adolescentes que fallecieron mientras se deslizaban en trineo en Arkansas y Texas.