Recomiendan proteger a mascotas del frío

Los perros y gatos también sufren gripe y problemas respiratorios, por ello se recomienda no bañarlos con agua fría, no exponerlos a cambios bruscos de temperatura, no darles alimentos fríos o agua helada y finalmente, evitar exponerlos a lluvias o al frío intenso de la mañana.