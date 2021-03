Recomiendan no caer en provocaciones ante paro

NUEVO LAREDO, TAM.- Circular lo menos posible durante hoy martes, pide la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (CANACAR) a prestadores y usuarios de los servicios de autotransporte y solicita a los operadores de camiones evitar caer en provocaciones ante el cierre de carreteras federales por parte de la organización AMOTAC.

Eduardo Lozano Guajardo, delegado de la CANACAR en Nuevo Laredo, dijo que el llamado es a todos, desde operadores, empresarios transportistas y clientes o usuarios, a que circulen lo menos posible durante el día de hoy martes.

También puntualizó que es probable que se presente caos en la carretera Monterrey-Nuevo Laredo, aunque no está confirmado.

“De hecho hay un programa de la AMOTAC y si abarca a la entrada de Monterrey a Laredo, entonces es muy probable que mañana martes se encuentre algo de caos en lo que se refiere al tráfico pesado como privado. Entonces, lo recomendable es que circulen lo menos posible, a menos que sea sumamente necesario. Esa es la recomendación”, precisó Lozano Guajardo.

Y por otro lado, puntualizó que CANACAR no promueve ni está a favor de paros ni bloqueos..

“Simplemente estamos haciendo un llamado a todos los compañeros socios, a todos los compañeros transportistas y también a los usuarios de nuestros servicios de tratar de no salir a circular, para no poner en riesgo a nuestros operadores en primer lugar, y no poner en riesgo a nuestro equipo, y no poner en riesgo las cargas de nuestros clientes. Ese es el llamado”, exhortó el delegado de la CANACAR.

Hoy la protesta de la AMOTAC será encabezada por operadores de camiones de carga pesada como parte de una movilización en las principales carreteras de los 32 estados del país, para expresar su cansancio por considerar que no han sido atendidos por los gobiernos estatales y el gobierno federal.

Los integrantes de la AMOTAC piden medidas efectivas contra el robo de mercancías, robo de unidades en las carreteras federales, y eliminar el cobro de permisos en varios estados para ingresar con las mercancías, como ocurre en Nuevo León desde 2017, cuyos fines son considerados recaudatorios y representan una excesiva regulación para el autotransporte de carga.

Otra de sus peticiones para la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) del gobierno federal es que prohíba la circulación de los camiones de doble remolque por considerarlos riesgosos para la población; también piden que se aplique la NOM-012-SCT de Pesos y Dimensiones a las unidades que transportan materiales peligrosos y combustibles.

En su lista de peticiones, se menciona un freno a los incrementos en los precios de las cuotas de peaje en las carreteras federales.