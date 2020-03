Recomiendan no caer en pánico

NUEVO LAREDO TAM.- El jefe de la Jurisdicción Sanitaria 5 doctor Oscar Gerardo González Arrambide, recomendó no caer ni provocar pánico por el coronavirus.

El médico precisó que para poder confirmar un caso positivo se tienen que hacer una serie de exámenes, mientras no se puede hablar de un caso confirmado de esta enfermedad, hizo énfasis en lo que son las medidas preventivas de salud, entre ellas el lavado constantemente de manos.

“Seguimos recomendando a la población lavarse las manos frecuentemente, y utilizar los geles que contengan alcohol para las manos, al estornudar se debe uno cubrir nariz y boca con el ángulo interior del codo o con un pañuelo desechable, evitar ir a lugares conglomerados”, indicó.

Añadió que al presentar alguna sintomatología correspondiente a una gripe, la persona debe quedarse en casa o acudir al médico de inmediato y no automedicarse, llevando a cabo esta clase de medidas preventivas ayudan a evitar cualquier tipo de contagio.

Precisó que en la ciudad de Monterrey se confirmó un caso de coronavirus en un paciente varón de 57 años de edad quien viajó a Alemania y España, el paciente por el momento se encuentra estable, va evolucionando perfectamente bien, por lo que permanecerá en cuarentena.

Destacó que en la vecina ciudad de Laredo Texas donde tampoco se han presentado casos de este padecimiento, las autoridades de salud están exhortando a la población a aplicarse la prevención que se han estado dando en esta frontera.

“En Laredo Texas comentaron que en el Hospital de los Doctores había dos personas con esta enfermedad, pero ello no tienen la definición operacional que estamos manejando porque no han viajado, no han tenido contacto con gentes que hayan estado en un país con problema del coronavirus”, concluyó el doctor Oscar Gerardo González Arrambide.