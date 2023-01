Recomendaciones para usar el ChatGPT

CIUDAD DE MÉXICO.- La compañía OpenAI introdujo una Inteligencia Artificial que ha asombrado a propios y extraños por su capacidad de tener conversaciones similares a las de los humanos y mucho más con un chatbot.

Llamada ChatGPT (Chat Generative Pre-trained Transformer), básicamente es una herramienta de procesamiento de lenguaje natural, que echa mano de la tecnología de inteligencia artificial, para tener la capacidad de responder preguntas de forma muy similar a como lo haría un humano, además de ser capaz de ayudar con tareas como redactar correos electrónicos, ensayos y código.

Esta tecnología ha llamado la atención de más de uno, porque está entrenada para aprender lo que los humanos quieren decir cuando hacen una pregunta.

Actualmente, su uso está abierto al público de forma gratuita porque ChatGPT se encuentra en su fase de investigación y recopilación de comentarios.

Pero antes de ahondar en el tema, vamos paso a paso para entender el éxito de esta Inteligencia artificial.

ChatGPT es un chatbot de modelo de lenguaje grande desarrollado por OpenAI basado en GPT-3.5. Tiene una capacidad notable para interactuar en forma de diálogo conversacional y proporcionar respuestas que pueden parecer sorprendentemente humanas.

El aprendizaje por refuerzo con retroalimentación humana (RLHF) es una capa adicional de capacitación que utiliza la retroalimentación humana para ayudar a ChatGPT a aprender la capacidad de seguir instrucciones y generar respuestas que sean satisfactorias para los humanos.

ChatGPT fue creado por la empresa de inteligencia artificial OpenAI, con sede en San Francisco. OpenAI Inc. es la empresa matriz sin fines de lucro de OpenAI LP con fines de lucro.

Cabe señalar que OpenAI, es famoso por crear DALLE•2, un modelo de aprendizaje profundo que genera imágenes a partir de instrucciones de texto llamadas avisos y por y Whisper, un sistema automático de reconocimiento de voz.

ChatGPT es un modelo de lenguaje grande (LLM). Los modelos de lenguaje grande (LLM) se entrenan con cantidades masivas de datos para predecir con precisión qué palabra viene a continuación en una oración.

Se descubrió que aumentar la cantidad de datos aumentaba la capacidad de los modelos de lenguaje para hacer más.

GPT-3.5 fue entrenado en cantidades masivas de datos sobre código e información de Internet, incluidas fuentes como discusiones de Reddit, para ayudar a ChatGPT a aprender a dialogar y lograr un estilo humano de respuesta.

ChatGPT también fue entrenado usando retroalimentación humana (una técnica llamada Aprendizaje de refuerzo con retroalimentación humana) para que la IA aprendiera lo que los humanos esperaban cuando hacían una pregunta. Entrenar al LLM de esta manera es revolucionario porque va más allá de simplemente entrenar al LLM para predecir la siguiente palabra.

Puede acceder a ChatGPT visitando el link chat.openai.com y creando una cuenta de OpenAI.

Una vez inicies sesión, podrás comenzar a chatear con ChatGPT. Comience su conversación haciendo una pregunta.

También puedes probarlo usando WhatsApp.

ChatGPT está específicamente programado para no proporcionar respuestas tóxicas o dañinas. Por lo tanto, evitará responder ese tipo de preguntas.

De igual forma, la calidad de las respuestas dependerá de la calidad de las instrucciones, es decir, las indicaciones de expertos generan mejores respuestas.

Otra limitación es que debido a que está capacitado para proporcionar respuestas que los humanos consideran correctas, estas a veces pueden sonar plausibles pero no tienen sentido práctico o pueden ser excesivamente detalladas.

Muchos usuarios descubrieron que ChatGPT puede proporcionar respuestas incorrectas, incluidas algunas que son tremendamente incorrectas.