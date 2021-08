Recibirá Elliot Page premio honorario de la comunidad LGBTQ+

CIUDAD DE MÉXICO.- La organización sin fines de lucro Outfest anunció este lunes que Elliot Page será honrado en la edición de este año del Festival de Cine LGBTQ+ con el Premio al Logro.

La estrella de The Umbrella Academy se declaró transgénero en sus plataformas de redes sociales en noviembre pasado. Page, en un sentido mensaje, escribió: “Me encanta ser trans. Y adoro ser queer. Cuanto más me abrazo y acepto por completo quién soy, más sueño, más crece mi corazón y más prospero”.

De acuerdo con Variety, el premio de Page será presentado por Kieran Medina, el programador principal de Trans and Nonbinary Summit del festival, en la gala de clausura del Outfest, planeada para el 22 de agosto en el Orpheum Theatre.

“Al determinar el destinatario de nuestro más alto honor, buscamos a aquellos que han sido un poderoso representante de nuestra comunidad, que se han disparado a los niveles más altos de reconocimiento por su talento y que se han puesto en el lugar ellos mismos como artistas y creadores independientes”, señaló el director ejecutivo de Outfest, Damien S. Navarro, en un comunicado.

“No hay nadie más preparado para recibir el Premio al Logro Anual Outfest de este año que Elliot. Su coraje, defensa y trayectoria personal lo han convertido en una de las figuras públicas más admiradas y respetadas de su generación, y su talento y voz están liderando una nueva generación dentro de la comunidad LGBTQ+ y del entretenimiento”.

Junto con sus reconocidas habilidades en la actuación, el amor de Page por la narración de historias y la pasión por la justicia social lo han llevado detrás de la cámara como productor y realizador de documentales.

Defendiendo los derechos LGBTQ+ y la justicia social, el actor de cintas como Juno, El Origen y Hard Candy dijo que era importante que todos usen sus voces para hacerse escuchar.

“Es un gran honor para mí recibir el premio Outfest Annual Achievement Award de este año y representar a la comunidad LGBTQ+. Ahora más que nunca, es muy importante que nuestras voces sean amplificadas y representadas en el cine y los medios, y que la gente escuche nuestras historias”, indicó el actor.

Elliot Page to Be Honored by LGBTQ Film Festival Outfest https://t.co/TshN6iRb9F

— Variety (@Variety) August 9, 2021