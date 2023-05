Recibe CREDE 2 mil 497 solicitudes de becas

Nuevo Laredo, Tam. – De acuerdo al jefe del Centro Regional de Desarrollo Educativo (CREDE), profesor César Bolaños Hernández, se ha cumplido en tiempo y forma con la recepción de documentos para la beca estatal “Beca Avanza”, la cual fue lanzada por el gobierno del estado, para apoyar a niños con capacidades diferentes y niños en general, para que cubran algunas necesidades en su proceso de educación.

“La convocatoria mencionaba los días 24, 25 y 26 de abril, para recibir las solicitudes debidamente requisitadas. Y puedo decir que el primer día, el día 24 recibimos 502 solicitudes; el martes 25, fueron 762 solicitudes; y el miércoles 26, 1,233 solicitudes, que da un total de 2, 497 solicitudes debidamente requisitadas”, comentó Bolaños Hernández.

‘Actualmente’, dijo el jefe del CREDE, ‘están trabajando en la captura de todas esas solicitudes, revisando los documentos. Ya que el que hayan aplicado y llenado la solicitud, no quiere decir que ya son acreedores a la beca. Tomando en cuenta que ya existen muchos alumnos que tienen una beca de corte municipal o federal, por ello se vio poca la participación en la solicitud de una beca’.

“Toda la documentación, debidamente requisitada, será enviada a Ciudad Victoria, y serán ellos quienes validen quiénes sí y quiénes no califican. Queremos ser muy claros en esto y para evitar malos entendidos, será precisamente en Victoria, como mencionamos, donde se hagan los filtros y estudios para constatar que no tengan otro apoyo, y quienes no lo tengan serán los que califiquen”, mencionó Bolaños Hernández.

Para concluir, detalló que el pago de la beca será en una sola exhibición de 2, 500 pesos y se estaría realizando para el próximo 7 de julio. Mientras que la notificación de quiénes son acreedores a la beca, se emitirá por parte del Gobierno del Estado, ya sea mediante algún listado, lo cual se estaría informando oportunamente.