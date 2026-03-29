Rechaza papa León XIV uso de Dios para justificar guerras actuales

El papa León XIV preside una misa en la plaza de San Pedro del Vaticano durante el feriado católico del Domingo de Ramos, que conmemora la llegada de Jesús a Jerusalén, el 29 de marzo de 2026. (AP Foto/Alessandra Tarantino)

El papa León XIV preside una misa en la plaza de San Pedro del Vaticano durante el feriado católico del Domingo de Ramos, que conmemora la llegada de Jesús a Jerusalén, el 29 de marzo de 2026. (AP Foto/Alessandra Tarantino)

ROMA.- El papa León XIV rechazó el domingo las afirmaciones de que Dios justifica la guerra y rezó especialmente por los cristianos en Oriente Medio durante una misa del Domingo de Ramos ante decenas de miles de personas en la plaza de San Pedro.

Mientras la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán iniciaba su segundo mes y la campaña de Rusia en Ucrania continuaba, León dedicó su homilía del Domingo de Ramos a insistir en que Dios es el “rey de la paz” que rechaza la violencia y consuela a quienes son oprimidos.

“Hermanos y hermanas, este es nuestro Dios: Jesús, rey de la paz, que rechaza la guerra, a quien nadie puede usar para justificar la guerra”, dijo León. “No escucha las oraciones de quienes hacen la guerra, sino que las rechaza”.

Líderes de todos los bandos en la guerra de Irán han usado la religión para justificar sus acciones. Funcionarios estadounidenses, especialmente el secretario de Defensa, Pete Hegseth, han invocado su fe cristiana para presentar la guerra como la de una nación cristiana que intenta derrotar a sus enemigos con la fuerza militar.

La Iglesia ortodoxa de Rusia también ha justificado la invasión rusa de Ucrania como una “guerra santa” contra un mundo occidental que considera se ha sumido en el mal.

El Domingo de Ramos gira en torno a la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén en el periodo previo a su crucifixión, que los cristianos conmemoran el Viernes Santo, y su resurrección el Domingo de Pascua.

En una bendición especial al final de la misa, León dijo que rezaba especialmente por los cristianos en Oriente Medio que “que sufren las consecuencias de un conflicto atroz y en muchos casos no pueden vivir plenamente los ritos de estos días santos”.

Más temprano el domingo, el Patriarcado Latino dijo que la policía de Jerusalén impidió que los líderes de la Iglesia católica entraran en la iglesia del Santo Sepulcro. Era la primera vez en siglos que se impedía a los líderes eclesiásticos celebrar el Domingo de Ramos en el lugar donde los cristianos creen que Jesús fue crucificado, dijo el Patriarcado.

León dijo que durante la Semana Santa, los cristianos no pueden olvidar cuántas personas en todo el mundo están sufriendo como Cristo. “Sus pruebas apelan a la conciencia de todos. Elevemos nuestras oraciones al Príncipe de la Paz para que sostenga a las personas heridas por la guerra y abra caminos concretos de reconciliación y paz”, dijo León.

Una Semana Santa que recuerda el sufrimiento del papa Francisco

Francisco aún estaba convaleciente en el Vaticano cuando comenzó la Semana Santa el año pasado, tras una hospitalización de cinco semanas por neumonía bilateral. Había delegado las celebraciones litúrgicas en otros, pero se repuso el Domingo de Pascua para saludar a los fieles desde la logia de la plaza de San Pedro. De manera especialmente conmovedora, luego hizo lo que se convirtió en su último recorrido en papamóvil alrededor de la plaza.

Francisco murió a la mañana siguiente, el Lunes de Pascua, tras sufrir un derrame cerebral. Su enfermero, Massimiliano Strappetti, contó después a Vatican Media que Francisco le había dicho: “Gracias por traerme de vuelta a la plaza” para el saludo final.

León tiene previsto presidir los compromisos litúrgicos de esta semana y está volviendo a la tradición con la ceremonia del lavatorio de pies del Jueves Santo, que conmemora la Última Cena de Jesús con sus discípulos.

Durante su pontificado de 12 años, Francisco celebró de manera célebre el rito del Jueves Santo viajando a prisiones y centros de refugiados en el área de Roma para lavar los pies a personas situadas en los márgenes de la sociedad. Su objetivo era subrayar el mensaje de servicio y humildad del ritual, y con frecuencia reflexionaba en sus homilías del Jueves Santo: “¿Por qué ellos y no yo?”.

El gesto de Francisco había sido elogiado como una prueba tangible de su convicción de que la Iglesia debe ir a las periferias para encontrar a quienes más necesitan el amor y la misericordia de Dios. Pero algunos críticos se molestaban por esas salidas anuales, especialmente porque Francisco también lavaba los pies a musulmanes y a personas de otras religiones.

León restaura la tradición del lavatorio de pies en Semana Santa

León, el primer papa de la historia nacido en Estados Unidos, está devolviendo la tradición del lavatorio de pies del Jueves Santo a la basílica de San Juan de Letrán, donde los papas la realizaron durante décadas. El Vaticano aún no ha dicho quiénes participarán, aunque los papas Benedicto XVI y Juan Pablo II normalmente lavaban los pies a 12 sacerdotes.

León tiene previsto presidir la procesión del Viernes Santo en el Coliseo de Roma el viernes, que conmemora la Pasión y crucifixión de Cristo. El sábado llega la Vigilia Pascual a última hora de la noche, durante la cual León bautizará a nuevos católicos, seguida unas horas después por el Domingo de Pascua, cuando los cristianos conmemoran la resurrección de Jesús.

León celebrará la misa del Domingo de Pascua en la plaza de San Pedro y luego impartirá su bendición pascual desde la logia de la basílica.