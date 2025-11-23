El Dólar
Compra:
$17.20
Venta:
$18.60
EN VIVO

Realizan Sorteo de Conscriptos del Servicio Militar Nacional Clase 2007 y Remisos

Participaron más de 700 jóvenes en la ceremonia realizada en el Centro Cívico Municipal

El inicio del servicio está programado para febrero de 2026 y concluirá en diciembre del mismo año. [Agencias]
Agencias

Nuevo Laredo, Tam.- Con la participación de más de 700 jóvenes, este domingo se llevó a cabo el Sorteo de Conscriptos del Servicio Militar Nacional (SMN) Clase 2007 y Remisos en las instalaciones del Centro Cívico de Nuevo Laredo.

La ceremonia fue encabezada por el General Brigadier D.E.M. Rolando Solano Rivera, comandante de la Guarnición Militar de la ciudad; Ernesto Ferrara Theriot, secretario del Ayuntamiento y representante de la alcaldesa Carmen Lilia Canturosas, así como la síndica Mirna Rendón.

En esta edición se sortearon 768 bolas: 761 blancas y 7 negras, correspondientes al total de jóvenes registrados. De ellos, 594 pertenecen a la Clase 2007 y 174 son remisos.

Durante su mensaje, Ferrara Theriot destacó el compromiso del Gobierno Municipal con la juventud neolaredense y el valor cívico de quienes cumplen con esta responsabilidad.

“Desde el Gobierno Municipal, reafirmamos nuestro compromiso con ustedes, los jóvenes, quienes son el presente y futuro de nuestra sociedad. Su dedicación y esfuerzo son inspiración para todos, y sepan que cuentan con nuestro respaldo en cada paso de este proceso.
Les invito a que enfrenten esta experiencia con entusiasmo y compromiso. Aunque habrá retos, cada desafío será una oportunidad para demostrar su valentía, su carácter y su capacidad para contribuir al bienestar colectivo”, expresó.

El inicio del servicio está programado para febrero de 2026 y concluirá en diciembre del mismo año. De acuerdo con la mecánica del sorteo, la bola blanca corresponde a quienes deberán realizar el servicio, mientras que la bola negra los exenta.

Los jóvenes que cumplen con esta obligación realizan actividades de apoyo social y reciben capacitación básica en doctrina militar, además de desarrollar valores, habilidades y virtudes que fortalecen su formación como ciudadanos íntegros, responsables, disciplinados, sanos y respetuosos de los derechos humanos y la equidad de género.

Entrega Carmen Lilia Canturosas importantes obras de pavimentación en la 150 Aniversario y Francisco Villa

Related post

Concebido como una nueva plataforma tecnológica de impacto regional, Lider Web trasciende más allá de lo tradicional al no ser únicamente una nueva página de internet, sino más bien un portal con información al día que integra a los diferentes medios que conforman El Grande Editorial: Líder Web y Líder Tv

Contactanos:
Tel: (867) 711 2222
Email: editor.liderweb@gmail.com

Secciones

Social

805 Follows
Copyright 2022 - LiderWeb.MX - All Rights Reserved.