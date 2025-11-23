Realizan Sorteo de Conscriptos del Servicio Militar Nacional Clase 2007 y Remisos

Participaron más de 700 jóvenes en la ceremonia realizada en el Centro Cívico Municipal

El inicio del servicio está programado para febrero de 2026 y concluirá en diciembre del mismo año. [Agencias]

El inicio del servicio está programado para febrero de 2026 y concluirá en diciembre del mismo año. [Agencias]

Nuevo Laredo, Tam.- Con la participación de más de 700 jóvenes, este domingo se llevó a cabo el Sorteo de Conscriptos del Servicio Militar Nacional (SMN) Clase 2007 y Remisos en las instalaciones del Centro Cívico de Nuevo Laredo.

La ceremonia fue encabezada por el General Brigadier D.E.M. Rolando Solano Rivera, comandante de la Guarnición Militar de la ciudad; Ernesto Ferrara Theriot, secretario del Ayuntamiento y representante de la alcaldesa Carmen Lilia Canturosas, así como la síndica Mirna Rendón.

En esta edición se sortearon 768 bolas: 761 blancas y 7 negras, correspondientes al total de jóvenes registrados. De ellos, 594 pertenecen a la Clase 2007 y 174 son remisos.

Durante su mensaje, Ferrara Theriot destacó el compromiso del Gobierno Municipal con la juventud neolaredense y el valor cívico de quienes cumplen con esta responsabilidad.

“Desde el Gobierno Municipal, reafirmamos nuestro compromiso con ustedes, los jóvenes, quienes son el presente y futuro de nuestra sociedad. Su dedicación y esfuerzo son inspiración para todos, y sepan que cuentan con nuestro respaldo en cada paso de este proceso.

Les invito a que enfrenten esta experiencia con entusiasmo y compromiso. Aunque habrá retos, cada desafío será una oportunidad para demostrar su valentía, su carácter y su capacidad para contribuir al bienestar colectivo”, expresó.

El inicio del servicio está programado para febrero de 2026 y concluirá en diciembre del mismo año. De acuerdo con la mecánica del sorteo, la bola blanca corresponde a quienes deberán realizar el servicio, mientras que la bola negra los exenta.

Los jóvenes que cumplen con esta obligación realizan actividades de apoyo social y reciben capacitación básica en doctrina militar, además de desarrollar valores, habilidades y virtudes que fortalecen su formación como ciudadanos íntegros, responsables, disciplinados, sanos y respetuosos de los derechos humanos y la equidad de género.