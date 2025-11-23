Anuncia la Universidad Tecnológica de NLD ‘XV Simposio de Mercadotecnia’

La conferencia de prensa se llevó a cabo en conocido restaurante de Nuevo Laredo. [Iván Zertuche/Líder Web]

Nuevo Laredo, Tam.– En conferencia de prensa, se anunció que el viernes 28 de noviembre se llevará a cabo el “XV Simposio de Mercadotecnia”, organizado por alumnos del décimo cuatrimestre de la Licenciatura en Innovación de Negocios y Mercadotecnia de la Universidad Tecnológica de Nuevo Laredo (UTNL).

La conferencia de prensa estuvo encabezada por el rector de la UTNL, José Antonio Tovar Lara, quien se hizo acompañar de directivos y alumnos de la institución, quienes dieron los pormenores de dicho evento, resaltando que el propósito de este simposio es informar, actualizar, inspirar y generar reflexión, ofreciendo a los asistentes una visión amplia del área en estudio.

Esta Décimo Quinta edición del simposio fue denominada “Timelines” (líneas del tiempo), tomando en cuenta la evolución del marketing, destacando el cómo surgió y cómo se practicaba el marketing antes así como en la actualidad con las nuevas tendencias, herramientas digitales y cambios del mercado actual.

También se dio a conocer que dicho evento contará con la presencia de tres expositores, siendo Lina Echeverri, de Colombia, experta en marca personal, innovación y marketing estratégico, reconocida por su trabajo en universidades y empresas de Latinoamérica.

Asimismo asistirá Pablo Mercado, quien es fundador de Sensorik y Director Editorial de Revista MKT 2.0., especialista en marketing digital, tendencias tecnológicas, análisis de consumidor e innovación. Además de Jonathan Mata, director de Trade Marketing, Innovación y Category Management, experto en estrategias de marca, desarrollo de categorías, insights de consumo y crecimiento comercial.

La invitación está abierta a este importante evento que cumple 15 años de estarse celebrando por parte de los alumnos de la carrera de mercadotecnia de la Universidad Tecnológica de Nuevo Laredo, siendo así mismo el evento que culmina su educación en la UT.