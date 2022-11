Realiza INEGI censo agropecuario

NUEVO LAREDO TAM. –El Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI), responsable de captar, procesar y difundir toda la información sobre nuestro país, lleva a cabo el Censo Agropecuario.

Para lograrlo, se implementan operativos de campo, de investigación. Para cumplir con el objetivo, a través de los censos, prácticamente todos los días se trabaja en el campo en alguno de los métodos, comentó Marco Antonio Chapa Martínez, coordinador en el estado de Inegi.

“Hay censos que se hacen cada cinco o diez años. Pero, en el caso del agropecuario que implica las actividades agrícolas, ganaderas y forestales del país, tenemos 15 años de no hacerlo. Por lo tanto, desde el 19 de septiembre y hasta el 30 de noviembre, en Tamaulipas se visitarán cerca de 200 mil terrenos que pertenecen a 90 mil productores o propietarios”, enfatizó.

Se les solicita información sobre esa unidad de producción, la actividad que realizan, en cuánta superficie sembrada y cosechada, implementos para la producción, apoyos, seguros, entre otros, indicó.

La idea es tener una fotografía exacta del campo mexicano. Precisamente del último censo partimos para este. En el 70 por ciento del Estado hay mil 300 ejidos, con 70 por ciento de productores en propiedades sociales o ejidos y, el 30 por ciento, conformado por pequeños propietarios, recalcó.

“En Laredo encontramos ocho ejidos que se visitan. Todos los demás, la mayoría, son pequeños propietarios dedicados a la ganadería. En ese sentido se ha tenido el apoyo de autoridades y asociaciones ganaderas. A través de ellos contactamos a ganaderos y productores, para levantar este cuestionario con personal del Inegi, debidamente uniformados y con gafete de identificación”, señaló Martínez Chapa.

A pesar del apoyo, hay domicilios que no hemos contactado porque la información no es muy precisa. Deseamos que aquellos que no han sido visitados, que llamen o acudan a las oficinas del Inegi en Palacio Federal, el teléfono es 867 7129492 y se agradecería mucho se pusieran en contacto.

Esta información se dará a conocer seis meses después del 30 de noviembre. Es información del sector primario para el municipio y para Tamaulipas, sigan confiando en el Instituto, los datos son manejados bajo principios de confidencialidad y no se publican abiertamente, concluyó.