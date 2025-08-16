Realiza COBAT Jornada de Actualización Docente previo al inicio del ciclo escolar 2025-2026

Los docentes participaron en talleres, conferencias y dinámicas orientadas a innovar los procesos de enseñanza-aprendizaje para mejorar los indicadores académicos. [Agencias]

Ciudad Victoria, Tam.– Con el objetivo de actualizar y enriquecer las estrategias pedagógicas, el Colegio de Bachilleres del Estado de Tamaulipas (COBAT) llevó a cabo la Jornada de Actualización Docente, previo al inicio del ciclo escolar 2025B–2026A.

Víctor Manuel González Salum, director general del COBAT, informó que las actividades se desarrollaron con la participación de la plantilla docente en diversos municipios de la entidad, en las academias de matemáticas, inglés, cultura digital, ámbito socioemocional, humanidades, ciencias sociales, lengua y comunicación.

Expresó que las y los docentes participaron en talleres, conferencias y dinámicas orientadas a innovar los procesos de enseñanza-aprendizaje para mejorar los indicadores académicos.

Dijo que el impacto de esta jornada se reflejará directamente en las aulas, permitiendo que las y los estudiantes reciban clases con un enfoque actualizado, metodologías más dinámicas y herramientas que fomenten el pensamiento crítico, la creatividad y el uso responsable de la tecnología.

“La actualización constante de nuestros docentes es la base para ofrecer una educación de calidad. Con estas jornadas reforzamos nuestro compromiso de preparar a nuestros jóvenes para que enfrenten con éxito los retos académicos, profesionales y personales que les depara el futuro”, enfatizó.

Subrayó que estas acciones se enmarcan en la política educativa del gobernador Américo Villarreal Anaya y reflejan el compromiso de la Secretaría de Educación, a través de su titular, Miguel Ángel Valdez García, por fortalecer la educación media superior, promoviendo programas y capacitaciones para elevar la calidad educativa en este nivel.