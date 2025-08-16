‘Erin’ ya es huracán categoría 5, el primero del Atlántico este año

Los meteorólogos pronostican que seguirá siendo un huracán mayor hasta finales de la semana

SAN JUAN.- Erin adquirió fuerza el sábado hasta convertirse en un huracán de categoría 5 en el Atlántico al norte del Caribe, aumentando su potencia rápidamente en un solo día, tras iniciar como una tormenta tropical, informó el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos.

Aunque no se esperaba que el compacto vórtice del huracán toque tierra, amenazaba con descargar lluvias que podrían causar inundaciones en el noreste del Caribe a medida que sigue creciendo.

Erin, el primer huracán del Atlántico de 2025, pasó de ser una tormenta tropical a un huracán de categoría 5 en tan solo 24 horas. A última hora de la mañana del sábado, sus vientos máximos sostenidos habían aumentado más del doble, alcanzando 255 km/h (160 mph).

Mike Brennen, director del Centro Nacional de Huracanes en Miami, dijo que Erin se había convertido rápidamente en un “huracán muy poderoso”. Agregó que, el sábado, sus vientos ganaron 96 km/h (60 mph) en intensidad en aproximadamente nueve horas.

El Centro de Huracanes indicó que Erin debería comenzar a debilitarse lentamente el lunes, a medida que la tormenta encuentre una mayor cizalladura del viento. Sin embargo, los meteorólogos pronostican que seguirá siendo un huracán mayor hasta finales de la semana.

Erin está lo suficientemente cerca de tierra para causar inundaciones y deslaves

El huracán se mantenía como una tormenta de categoría 5 el sábado por la noche, cuando se encontraba a 220 kilómetros (135 millas) al noroeste de Anguilla, avanzando hacia el oeste a 24 km/h (15 mph). Se pronosticó que el centro de la tormenta permanecerá en el mar, pasando a 233 kilómetros (145 millas) al norte de Puerto Rico, según el Centro Nacional de Huracanes.

Erin estaba lo suficientemente cerca como para afectar a islas cercanas. Se emitieron alertas de tormenta tropical para San Martín y San Bartolomé. El Centro de Huracanes advirtió que las fuertes lluvias en algunas áreas podrían provocar inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra y lodo. En las Islas Turcas y Caicos, al sureste de las Bahamas, también se emitió una alerta de tormenta tropical.

Aunque Erin es compacto en tamaño, con vientos huracanados que se extienden a 45 kilómetros (30 millas) desde su vórtice, se espera que duplique o incluso triplique su tamaño en los próximos días.

Erin podría crear corrientes de resaca poderosas en la costa este de Estados Unidos desde Florida hasta el Atlántico medio la próxima semana, incluso ante el pronóstico de que su vórtice permanecerá lejos de la costa, dijo Brennen.

Un “increíble” crecimiento de tormenta tropical a categoría 5

El especialista en huracanes y experto en marejadas ciclónicas Michael Lowry dijo que Erin ganó fuerza a un ritmo que fue “increíble para cualquier época del año, y mucho más para el 16 de agosto”.

Afirmó que sólo se han registrado otros cuatro huracanes de categoría 5 en el Atlántico el 16 de agosto o antes.

Las tormentas más poderosas tienden a formarse más tarde en el año, y la temporada de huracanes suele alcanzar su punto máximo a mediados de septiembre.

En octubre de 2005, el huracán Wilma pasó de ser una tormenta tropical a huracán de categoría 5 en menos de 24 horas, según los avisos del Centro Nacional de Huracanes de esa época. Wilma se debilitó a un huracán de categoría 3 antes de impactar Florida. Y en octubre de 2007, el huracán Felix tardó poco más de un día en pasar de tormenta tropical a categoría 5.

Incluyendo a Erin, se han producido 43 huracanes que han alcanzado la categoría 5 en el Atlántico, declaró Dan Pydynowski, meteorólogo senior de AccuWeather, una empresa privada de pronósticos.

“Ciertamente son infrecuentes, aunque este será el cuarto año consecutivo en que tenemos uno en la cuenca del Atlántico”, añadió Pydynowski, refiriéndose a los huracanes de categoría 5. Las condiciones necesarias para que los huracanes alcancen esta fuerza incluyen aguas oceánicas muy cálidas, poca o ninguna cizalladura del viento, y estar lejos de tierra, afirmó.

Científicos dicen que el calentamiento global se vincula a la rápida intensificación de las tormentas

Los científicos han vinculado la rápida intensificación de los huracanes en el océano Atlántico al cambio climático. El calentamiento global hace que la atmósfera retenga más vapor de agua y eleva las temperaturas oceánicas. Las aguas más cálidas proporcionan a los huracanes el combustible para desatar más lluvia y fortalecerse más rápidamente.

Las tormentas que se intensifican tan rápidamente complican las previsiones de los meteorólogos y dificultan que las agencias gubernamentales se preparen para emergencias. El huracán Erick, una tormenta del Pacífico que tocó tierra el 19 de junio en Oaxaca, México, también se fortaleció rápidamente, duplicando su intensidad en menos de un día.

Erin es la quinta tormenta con nombre de la temporada de huracanes del Atlántico, que va del 1 de junio al 30 de noviembre. Es la primera en convertirse en huracán.

Se espera que la temporada de huracanes de 2025 sea inusualmente activa. El pronóstico indica de seis a 10 huracanes, de los cuales, entre tres y cinco alcanzarán al menos la categoría 3, con vientos de más de 177 km/h (110 mph).

En San Juan, Puerto Rico, los locales y turistas caminaron, hicieron ejercicio y compraron el sábado como de costumbre. Los restaurantes estaban muy activos, y a pesar de las advertencias de evitar las playas, se podía ver a personas en el agua en las playas de Ultimo Trolley y Ocean Park. Sin embargo, los padres puertorriqueños mantuvieron a sus hijos fuera del agua.

Sarahí Torres y Joanna Cornejo, que visitaban San Juan desde California para un concierto de Bad Bunny, dijeron que decidieron ir a la playa y meterse en el agua porque el cielo parecía tranquilo.

“El clima parecía bien, así que salimos”, dijo Torres.

El gobierno de Estados Unidos ha movilizado a más de 200 empleados de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias y de otros departamentos en Puerto Rico como precaución. La secretaria de Vivienda de Puerto Rico, Ciary Pérez Peña, indicó que se han inspeccionado 367 refugios y podrían abrirse si fuese necesario.

Por su parte, las autoridades de Bahamas señalaron que prepararon algunos refugios públicos como precaución mientras instaban a la población a estar atentos a la trayectoria del huracán.

“Estas tormentas son muy volátiles y pueden cambiar su movimiento de repente”, dijo Aarone Sargent, director general de la autoridad de gestión de riesgos de desastres de Bahamas.