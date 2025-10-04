Real Madrid vence al Villarreal y retoma el liderato con doblete de Vinícius

El brasileño brilló con dos goles y Mbappé marcó antes de salir lesionado; el triunfo coloca al Real Madrid dos puntos arriba del Barcelona

Vinícius Junior celebra con su compañero del Real Madrid Kylian Mbappe tras abrir el marcador en el encuentro de La Liga ante el Villarreal el sábado 4 de octubre del 2025. (AP Foto/Manu Fernandez)

MADRID.- El Real Madrid se colocó en la cima de la clasificación de La Liga al vencer el sábado 3-1 al Villarreal, que ocupa el tercer lugar con dos goles de Vinícius Júnior y otro de Kylian Mbappé antes de salir lesionado.

Momentos después de anotar a los 81 minutos, Mbappé se sentó y se agarró el tobillo derecho. La estrella francesa hizo un gesto con las manos para señalar que no podía continuar. Tras un breve tratamiento, salió caminando sin ayuda y se dirigió directamente al túnel.

La victoria colocó al Madrid dos puntos por encima del campeón defensor Barcelona, que puede recuperar el liderato con una victoria el domingo en Sevilla, pero no contará con la estrella Lamine Yamal debido a una lesión en el pubis.

Vinícius anotó al 47 cuando recortó desde la izquierda y su disparo bajo desvió en el talón de Santi Comesaña antes de descolocar al portero Arnau Tenas.

Vinícius anotó desde el punto de penal al 69 después de ser derribado. Mbappé es el habitual lanzador de penales del Madrid, pero cedió el honor, y Vinícius coló un disparo flojo bajo el cuerpo de Tenas mientras este adivinaba correctamente.

El extremo del Villarreal Georges Mikautadze recortó distancias con un buen disparo que superó a Courtois.

Pero el arduo trabajo se deshizo cuando el defensor Santiago Mouriño fue expulsado cuatro minutos después por una segunda tarjeta amarilla tras una falta sobre Vinícius.

Villarreal luego perdió el balón descuidadamente y Mbappé intercambió pases con Brahim Díaz antes de guiar su 14º gol en 10 partidos.

Girona gana y deja último al Mallorca

Un tribulado Girona consiguió una victoria muy necesaria al vencer al Valencia 2-1, lo que le permitió salir del fondo de la clasificación.

El centrocampista del Girona, Iván Martín, fue expulsado a los 80 minutos por una segunda tarjeta amarilla y sus compañeros mantuvieron a raya al Valencia durante diez minutos de tiempo de descuento.

El delantero ucraniano Vladyslav Vanat adelantó al Girona desde fuera del área. Diego López igualó en la segunda mitad, pero el Girona recuperó la ventaja poco después a través de Arnau Martínez tras una jugada a balón parado.

En otro encuentro, el Athletic Bilbao subió al quinto lugar con una trabajada victoria 2-1 contra el Mallorca, que cayó al último lugar.

El delantero Iñaki Williams provocó la falta y convirtió un penalti para el Bilbao temprano.

Después de que Samú Costa igualara en la segunda mitad, el gol del centrocampista Alejandro Rego restauró la ventaja cinco minutos después. Antonio Sánchez del Mallorca fue expulsado en el último minuto.

Levante se impone con facilidad

Levante anotó en cada mitad en una victoria 2-0 en Oviedo.

El extremo derecho Carlos Álvarez aprovechó a los 30 minutos con un disparo a la esquina superior izquierda desde un centro de Manu Sánchez.

Oviedo introdujo al centrocampista de 40 años Santi Cazorla, el ex internacional español, al inicio de la segunda mitad. Pero el delantero camerunés Karl Etta Eyong duplicó la ventaja desde corta distancia tras un córner.