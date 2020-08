Reabren cines en CDMX con poca afluencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Entre mascarillas, caretas, termómetros y poca afluencia, reabrieron las salas de cine de la Ciudad de México, tras permanecer cerrados cuatro meses y medio, debido a la pandemia de Covid-19.

En complejos comerciales del sur, como Cinemex Universidad hubo poca afluencia. Ahí, Andrea fue la primera en comprar boleto, una joven que en su regreso a las salas de cine, decidió espantarse y entrar a ver Baba Yaga, un filme de terror ruso, independiente.

Tras pasar por un tapete desinfectante, la toma de temperatura y la aplicación de un pequeño cuestionario de salud, hasta le regalaron unas palomitas.

“Me siento segura, creo que se están tomando todas las medidas para que no pase nada”, dijo detrás de su mascarilla.

“Ya quería venir al cine. Y vine temprano porque así creo que habrá menos gente y menos problemas”, contó.

Para ella, el streaming no se puede comparar con la experiencia social de la sala de cine, y los autocinemas no son opción porque no tiene vehículo.

Del otro lado de la ciudad, en la zona centro, el complejo Cinemex Real levantó la cortina casi a las 12:00 horas y en su primera hora de operación, se registraron ocho asistentes.

En este sitio el protocolo fue similar: uso de gel antibacterial desde la entrada, toma de temperatura y uso permanente de cubrebocas.

“Para mí estos meses fueron un castigo. Vengo de un cine de Universidad y estaba cerrado hasta nuevo aviso. Por eso me vine a éste, pero todas las películas están malas. Entro para no perder la costumbre”, comentó Artemio García, cinéfilo de 81 años que compró boleto para Escuela Para Seductores.

Cabe señalar que todos los empleados usan cubrebocas y caretas; en el recinto tiene cintas para indicar entradas y salidas, marcas en el piso para que se mantenga la sana distancia y las dulcerías están abiertas de forma parcial.

Hoy se reabrieron casi mil salas comerciales de cine tras un paro por el Covid-19 que golpeó a una industria de la que dependen, en México, al menos 50 mil personas.

De acuerdo con la Cámara Nacional de Cinematografía, el coronavirus significó pérdidas en el País por 6 mil 500 millones de pesos en boletos, lo que equivale a unos 130 millones asistentes.