Razones por las que podrían bajarte de un avión

CIUDAD DE MÉXICO.- Por ilógico que parezca, comprar un boleto de avión no te garantiza un lugar en el vuelo. Hay razones por las que la tripulación puede impedir que llegues a tu destino final o que abordes. Te dejamos algunos ejemplos para que tomes tus precauciones. En varios de ellos, no es necesario que hayas tenido un mal comportamiento. Las aerolíneas pueden reservarse el derecho de autorizar o no tu abordaje. Al comprar tu boleto, aceptas una serie de condiciones sobre el servicio. Y, sin importar que hayas gastado tu dinero, hay reglas que se deben cumplir. Te compartimos algunas de las razones por las que pueden bajarte del avión y que, seguro, no conocías.

¿Qué dice la Profeco sobre las obligaciones de los pasajeros?

Los pasajeros tienen derechos a favor al contratar un servicio, los cuales se encuentran respaldados por las leyes de Aviación Civil y Federal de Protección al Consumidor (Profeco). Pero también la Profeco indica que, al comprar un boleto de avión, el consumidor debe cumplir con sus obligaciones a fin de tener claro el servicio. Por lo tanto, sugiere consultar los términos y condiciones del transporte aéreo adquirido, además de llegar oportunamente, cumplir las normas de operación y seguridad aeroportuarias y ocupar el asiento asignado.

Sobreventa de boletos

Una de las razones principales para negarte el abordaje es la sobreventa, es decir, cuando la aerolínea vende más boletos de la capacidad que tiene la aeronave. En este caso la Profeco aclara que el pasajero tendrá la opción de elegir los beneficios para recompensar la cancelación del vuelo.

Algunas aerolíneas pueden ofrecer reubicar tu vuelo, cambiar de destino y hasta cupones de descuento. Por cierto, considera que, si hay sobreventa, se le dará preferencia a adultos mayores y personas con discapacidad.

Transporte de tripulación

Aunque no es común, puede suceder que la aerolínea necesite lugares para trasladar a empleados o miembros de la tripulación por cuestiones laborales y en situaciones de emergencia. En este caso se solicitará a los pasajeros que desocupen su asiento de manera voluntaria u obligatoria, según las políticas de cada empresa la empresa.

Sobrepeso en la aeronave

Más que un capricho de la aerolínea, se trata de una medida de seguridad. Y, aunque siempre se busca mantener todo bajo control, el peso extra es un factor por el que pueden bajarte del avión.

Una sobrecarga de peso en la aeronave puede dificultar el despegue, aterrizaje o poner en riesgo a todos, si el combustible no es suficiente para trasladar toda la carga.

Falta de higiene

Algunas aerolíneas internacionales como American, United y Delta, establecen en sus contratos de transporte que el personal puede solicitar que no aborden los pasajeros cuya poca higiene sea evidente. La razón es que puede resultar desagradable para otros clientes y generar conflictos entre las personas que abordaron el vuelo, y nadie quiere una pelea a pleno cielo.

Incumplimiento de las reglas de la aerolínea

Aunque cada aerolínea comercial establece sus propias reglas, los pasajeros deben mantener el orden en el interior del avión. Esto implica no realizar actividades que puedan molestar a los demás o al personal: subir objetos no permitidos y manipularlos, llegar tarde y hasta colarse en las filas para abordar primero que los demás podrían ser motivos para no volar.

No prestar atención a la tripulación

Aunque seas un experto en vuelos, siempre debes prestar atención a las indicaciones que la tripulación da para cumplirlas al pie de la letra, sobre todo en caso de una emergencia.

Sentarse en otro lugar

Si no alcanzaste boleto para el asiento que querías, es mejor que respetes el que te fue asignado, si no quieres que te bajen del avión. En especial, si deseabas ir hasta adelante o colarte a primera clase. Sólo puedes cambiarte de lugar si el personal de la tripulación lo autoriza y con la certeza de que hayan quedado vacíos o no estén reservados.

Tener conflictos con los demás pasajeros o el personal

Por último, lo más evidente: tener problemas de conducta también es motivo para que no se te permita abordar el vuelo, a pesar de que ya hayas cubierto el pago. En este punto también se incluye el consumo de sustancias o alcohol que impida mantener el respeto al interior. No obstante, recuerda que lo que va contra la ley es que las aerolíneas soliciten a un pasajero bajar del avión por su etnia, raza, género o alguna otra excusa que incurra en discriminación.