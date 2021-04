Rays en un gran juego logran barrer la serie y dominan a Yankees

BALTIMORE.- Lo único que los Yankees lograron el domingo en Camden Yards fue tocar fondo.

Y si perder tres de cuatro ante los Orioles no es lo más bajo que puede llegar el equipo de Aaron Boone, el resto de una temporada muy corta se sentirá terriblemente larga.

Incluso sin Aaron Judge, Giancarlo Stanton y James Paxton, es difícil imaginar que los Yankees abandonaron el Inner Harbor después de haber perdido tres de cuatro a un equipo que alimenta desde el fondo en una reconstrucción completa.

Sin embargo, la derrota del domingo por 5-1 que los Yankees empacaron para el vuelo a Buffalo, donde jugarán tres juegos contra los molestos Azulejos, fue exactamente lo que los Yankees merecían y fue su decimotercera derrota en 18 juegos y los uniformados cometieron una falta. estado animico.

“Creo que estamos frustrados y los muchachos están cabreados”, dijo Boone después de ver cómo la alineación se mantenía flácida, Miguel Andujar y Mike Ford cometían errores costosos y la última mala actuación en el plato con corredores en posición de anotar. “Es comprensible, pero tenemos que superarlo. Nos subimos a un avión hasta Buffalo y tenemos una gran serie que comienza [el lunes] y tenemos que encontrar la manera de poner un poco más de presión ofensiva para empezar aquí “.

La pérdida duele en dos frentes. Los Rays vencieron a los Marlins y aumentaron su ventaja en el Este de la Liga Americana sobre los Yankees a seis juegos y medio, el máximo de la temporada. Los Azulejos superaron a los Medias Rojas y saltaron sobre los Yankees al segundo lugar.

El mayor problema de Boone es una alineación hinchada con los bateadores que no se desempeñan cerca de donde deberían estar. Y eso empeora en el momento decisivo, donde los Yankees tienen 22 hits en los últimos 118 turnos al bate (.186) luego de irse 0 de 6 el domingo.

Sin citar esos lamentables números con corredores en posición de anotar, Boone sintió que sus bateadores estaban en el estado de ánimo correcto pero presionando. Tuvieron todo tipo de problemas con el derecho Dean Kremer de los Orioles, quien hizo su debut en las Grandes Ligas y mantuvo a los Hombres Sin Murciélagos a una carrera y un hit en seis entradas.

“Los muchachos vinieron con una mentalidad realmente buena creyendo que este era el día para cambiar las cosas, pero sentí que estábamos presionando allí hoy y eso puede meterte en algunos problemas”, dijo Boone.

Masahiro Tanaka permitió un jonrón de dos carreras a DJ Stewart, un sencillo a Pedro Severino y dio un pasaporte a Ryan Mountcastle antes de registrar un out en la primera entrada. A partir de entonces, brindó a sus compañeros la oportunidad de ganar, pero se vio afectado por el costoso error de Andujar en el sexto que provocó un par de carreras sucias.

“Obviamente es un tramo bastante difícil en este momento”, dijo Tanaka, quien tiene marca de 1-2 después de permitir cuatro carreras (dos limpias) y seis hits en 5 ¹ / ₃ entradas. “Pero tenemos que seguir luchando como equipo”.

Es difícil luchar con armas que no coinciden con las de los oponentes y ahora mismo los Yankees están armados con cuchillos de mantequilla y el otro lado tiene armas nucleares.