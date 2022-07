Rayados derrotó a San Luis en juego de pocas emociones

during the game Atletico de San Luis vs Monterrey, corresponding Round 03 the Torneo Apertura 2022 of the Liga BBVA MX at Alfonso Lastras Stadium, on July 17, 2022. <br><br> durante el partido Atletico de San Luis vs Monterrey, correspondiente a la Jornada 03 del Torneo Apertura 2022 de la Liga BBVA MX en el Estadio Alfonso Lastras, el 17 de julio de 2022.