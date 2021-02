Ratificaría FGR contra CDV hoy

CD. DE MÉXICO.- Para hoy jueves 25 de febrero, a las 12:00 horas, se espera sea ratificada la petición de la Fiscalía General de la República (FGR) de Declaración de Procedencia en contra del Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, y luego el expediente sería turnado a la Sección Instructora, grupo especial formado por diputados que determinarían si procede o no el desafuero. La Sección Instructora determinará si se acepta la denuncia y tendrá 7 días para informar al acusado sobre el caso.

PIDE LE NOTIFIQUEN

Ayer miércoles, el mandatario de Tamaulipas acudió a la Cámara de Diputados para que le notifiquen sobre la solicitud de desafuero que hay en su contra y que presentó la Fiscalía General de la República (FGR) ante la Secretaría General del Palacio Legislativo de San Lázaro. El martes, la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda, adscrita a la FGR, presentó ante la Cámara Baja la solicitud de desafuero del actual gobernador de Tamaulipas.

De acuerdo con el coordinador de la bancada mayoritaria de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Ignacio Mier Velazco, este martes se recibió la solicitud de declaración de procedencia o desafuero por la posible comisión de los delitos de delincuencia organizada, operación de recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal equiparada.

En una tarjeta informativa, la secretaria General de la Cámara de Diputados, Graciela Báez, informó a Mier Velazco de la solicitud de declaración de procedencia y mencionó que el licenciado Ancelmo Mauro Jiménez titular; la licenciada Karina Jazmín Durán Martínez, fiscal; así como Elizabeth Alcantar Cruz, agente del Ministerio Público de la Federación, todos adscritos a la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda, adscrita a la FGR, presentaron esta querella.

En una tarjeta informativa se describe que hace unos meses, particulares presentaron una denuncia por enriquecimiento ilícito por más de 951 millones de pesos, y derivado de esa denuncia, la Unidad de Inteligencia Financiera y el Ministerio Público integraron la carpeta de investigación y pudieron acreditar que entre abril y diciembre de 2019 se realizaron triangulaciones financieras que le reportaron ingresos por 42 millones de pesos de una empresa fachada que no cuenta con empleados, capital ni antecedentes de declaraciones fiscales, denominada TC12.

Esta empresa habría recibido los recursos, a su vez de la empresa RC, cuyos socios son declarados como sospechosos de operaciones de procedencia ilícita en Estados Unidos, por lo que se configuran los delitos de delincuencia organizada, lavado de dinero y defraudación fiscal, así como enriquecimiento ilícito.

PIDE CDV DESECHAR PETICIÓN DE DESAFUERO

Debido a la violación del debido proceso, el Gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, pidió a la Cámara de Diputados que se deseche la demanda de desafuero que presentó la Fiscalía General de la República en su contra.

Por medio de un oficio entregado a la secretaria general de la Cámara, Graciela Báez, el Mandatario manifestó que por notas periodísticas se enteró que el titular de la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación Alteración de Moneda, de la Fiscalía General de la República, Anselmo Mauro Jiménez, y otros funcionarios presentaron ante la Cámara una solicitud de Declaración de Procedencia en su contra.

Destacó que, desde antes de tal petición de desafuero, solicitó a la FGR, con fecha del 19 de agosto de 2020 y el 5 de febrero de 2021, se le citara para comparecer en la o las carpetas de investigación que se le hubieran podido iniciar, a fi n de ejercer su derecho fundamental de defensa.

“Mis peticiones nunca fueron atendidas favorablemente, ya que hasta la fecha no se me ha enterado de las imputaciones en mi contra, ni se me ha permitido comparecer en la o las carpetas de investigación iniciadas, para ejercer mi derecho a defenderme “Lo anterior constituye una grave violación a mis derechos humanos de debido proceso, defensa adecuada y presunción de inocencia, ya que no se me permite conocer las imputaciones en mi contra, defenderme de ellas y ofrecer datos de prueba para acreditar mi inocencia. “Por lo antes expuesto, respetuosamente pido a la Cámara de Diputados, derivado de las violaciones a mis derechos humanos durante la tramitación de la o las carpetas de investigación que originan esa solicitud, desechar de plano la misma”, mencionó García Cabeza de Vaca. También se pide se tengan por expresadas sus manifestaciones y que se le otorgue copia de dicha solicitud de Declaración de Procedencia y los documentos anexos. En el escrito resalta que, de acuerdo al artículo primero de la Constitución, todas las autoridades, como la Cámara de Diputados, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos.

MENSAJE A TAMAULIPAS

A los ciudadanos de Tamaulipas les dijo que, deben tener la confianza de que su gobernador no ha traicionado su confianza. “Ustedes saben que estoy acostumbrado a luchar y voy a seguir luchando por mi estado, mis ideales, por mis convicciones, voy a seguir luchando por las y los tamaulipecos. Es un timbre de orgullo que la Federación me voltee a ver. Algo les preocupa”, expresó.