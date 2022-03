Raphael da positivo a Covid; se encuentra estable

CIUDAD DE MÉXICO.- Raphael compartió a través de redes sociales que dio positivo a Covid-19; por el momento es asintomático.

«Querid@s amig@s, escribo para comunicaros que he dado positivo en covid. Afortunadamente, soy asintomático y me encuentro bien», dijo.

Ante tal situación, el cantante español informó que no asistió al programa de televisión Las Tres Puertas.

«Este es el motivo por el cual ayer no pude asistir al programa #LasTresPuertas conducido por mi amiga @MariaCasado_TV», sostuvo.

Entre los comentarios, fanáticos y amigos le desearon pronta recuperación.

«Gracias a tod@s por el apoyo y en breve…. retomamos», comentó Raphael.Ho

— 𝗥𝗔𝗣𝗛𝗔𝗘𝗟 (@RAPHAELartista) March 31, 2022