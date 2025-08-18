Rahm gana título de puntos de LIV Golf pero pierde ante el colombiano Muñoz en Indianápolis

El colombiano Sebastián Muñoz, de Torque GC, golpea desde el sexto fairway durante la ronda final del torneo de golf LIV Golf Indianapolis en The Club at Chatham Hills, el domingo 17 de agosto de 2025, en Westfield, Indiana. (Scott Taetsch/LIV Golf via AP)

WESTFIELD, Indiana, EE.UU. (AP) — Jon Rahm defendió con éxito su título de puntos de la temporada de LIV Golf el domingo sin ganar un evento en todo el año, cerrando con un 11 bajo par 60 antes de perder un desempate contra el colombiano Sebastián Muñoz en el primer hoyo extra en el evento de Indianápolis.

Muñoz ganó dos días después de convertirse en el primer jugador en hacer 59 con un doble bogey. El jugador colombiano hizo birdie en los dos últimos hoyos para terminar con 65, igualando a Rahm con 22 bajo par en The Club at Chatham Hills.

Rahm también perdió en el primer hoyo extra la semana pasada en Chicago, cayendo ante Dean Burmester en un desempate de tres vías que incluyó a Josele Ballester.

Rahm tomó el título de puntos de la temporada de Joaquín Niemann, un ganador en cinco ocasiones esta temporada. Niemann hizo un 66 para empatar en el cuarto lugar con 17 bajo par, su primer top diez del año que no ganó.

Muñoz y Niemann llevaron a Torque GC al campeonato del evento por equipos con un récord total de 64 bajo par. Rompieron la marca de LIV de 53 bajo par.

Ian Poulter hizo birdie en cuatro de sus últimos cinco hoyos para un 67, empatando en el puesto 17 y evitando el descenso del tour. Su compañero de equipo en Majesticks, Henrik Stenson, fue relegado, fallando un putt de birdie de 20 pies en el último hoyo que lo habría mantenido en el tour y dejado fuera a Poulter.