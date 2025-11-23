Racha sin victorias de Lyon llega a cinco partidos tras empate con Auxerre en la liga francesa

El PSG lidera la liga por dos puntos sobre el Marsella después de que ambos ganaran este fin de semana

LYON, Francia.- La racha sin victorias de Lyon se extendió a cinco partidos en todas las competiciones el domingo después de que no pudo vencer al colero Auxerre en la liga francesa.

Podría haber sido peor para los visitantes, afectados por lesiones y suspensiones. Dominik Greif evitó el penal de Lassine Sinayoko de Auxerre en la primera mitad.

Ese penal fue otorgado después de que Sekou Mara fuera derribado en el área por Moussa Niakhaté. Anteriormente le anularon un gol a Mara mientras la racha sin goles del equipo local se extendía a cinco partidos. Su racha sin ganar ahora es de ocho partidos, comenzando con la derrota 2-0 ante el Paris Saint-Germain.

Mara también estuvo cerca en la segunda mitad, mientras que Afonso Moreira de Lyon obligó a una buena parada de Donovan Leon en el tiempo de descuento.

Lille recibe más tarde al FC Paris, después de que Tolosa reciba al Angers, y Nantes enfrenta a Lorient y Brest juega contra Metz en batallas por el descenso.

El PSG lidera la liga por dos puntos sobre el Marsella después de que ambos ganaran este fin de semana.