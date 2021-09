R. Kelly irá a prisión, culpable de tráfico y abuso sexual

CIUDAD DE MÉXICO.- El cantante R. Kelly finalmente fue declarado culpable este lunes de abusar sexualmente de mujeres, niños y niñas durante décadas, culminando así la estrepitosa caída en desgracia de la estrella del R&B de los 90.

El intérprete de “I Believe I Can Fly”, de 54 años, fue condenado por los nueve cargos que se le imputaban, incluido el de crimen organizado y las violaciones de la Ley Mann, que prohíbe el transporte de “cualquier mujer o niña” a través de las fronteras estatales para cualquier “propósito inmoral”.

El jurado de siete hombres y cinco mujeres deliberó durante aproximadamente nueve horas durante dos días antes de llegar a su veredicto unánime: Kelly se enfrentará a 10 años de prisión o cadena perpetua.

Desde el comienzo del juicio en el juzgado federal en el centro de Brooklyn, los fiscales describieron a Kelly como un “depredador” que usó su fama y a un grupo de empleados para aprovecharse de las víctimas.

“Este caso no se trata de una celebridad a la que le gusta mucho la fiesta”, dijo la fiscal federal adjunta María Cruz Meléndez en su declaración de apertura el mes pasado. “Este caso es sobre un depredador”.

Para probar el cargo de crimen organizado en su contra, los fiscales mostraron a los jurados cómo Kelly usó una red de amigos y empleados en su “círculo íntimo” para transportar a sus víctimas a través de las fronteras estatales, controlar sus acciones y facilitar el abuso sexual.

Los fiscales del Distrito Este de Nueva York convocaron a decenas de testigos que testificaron sobre el abuso al que los sometió el cantante.

La primera en subir al estrado fue la acusadora Jerhonda Pace, quien dijo que Kelly tuvo relaciones sexuales repetidamente con ella durante varios meses después de que los dos intercambiaron números en una fiesta en la mansión de Chicago del cantante, cuando ella tenía menos de 18 años.

Durante su último encuentro, Robert Kelly (nombre real del músico), supuestamente se enfureció con Pace porque estaba enviando mensajes de texto en su teléfono celular y no se dirigió a él cuando entró en la habitación en la que estaba.

Kelly la golpeó en la cara y la obligó a practicarle sexo oral después de reprenderla, dijo la mujer en la corte. Durante su testimonio, leyó un diario, a veces haciendo una pausa para secarse las lágrimas.

“Fui a la casa de Rob y me llamó perra”, dijo Pace. “Dijo que era una perra tonta. Me abofeteó tres veces y dijo que si le volvía a mentir, la próxima vez no iba a ser una mano abierta.

“Me escupió en la cara y en la boca. “Me estranguló durante una discusión. Tuve sexo con él. Tuve sexo oral con él. Me fui a casa y me confesé”.

Pace dijo que Kelly eyaculó en su rostro y que usó su camiseta Aeropostale para limpiar el semen.

Los abogados del artista buscaron presentar a Pace, y a sus otros acusadores, como fanáticos histéricos que estaban obsesionados con Kelly e inventaron historias sobre él porque rechazó sus avances sexuales.

Una de sus víctimas fue la cantante de R&B Aaliyah, con quien Kelly se casó ilegalmente en una habitación de hotel de Chicago en 1994, cuando tenía 15 años. Para que las nupcias ilícitas avanzaran, Kelly confió en su séquito, mostraron los fiscales.

