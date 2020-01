¿Quién es Mayes C. Rubeo, la diseñadora mexicana nominada al Oscar?

CIUDAD DE MÉXICO.- p>La diseñadora Mayes C. Rubeo llamó la atención de varios mexicanos por estar nominada a Mejor Diseño de Vestuario en los premios Oscar 2020 debido a su trabajo junto al “Jojo Rabbit”.

Rubeo nació en la Ciudad de México en 1962 y estudió Diseño de Moda en Los Angeles Trade-Tech College (LATTC) y la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA).

Felicitamos con mucho orgullo a la mexicana Mayes Castillero Rubeo, nominada en la categoría de mejor vestuario en los #Oscars2020 El talento y la trayectoria de Mayes es sin duda un ejemplo más de #MexicanasQueInspiran. pic.twitter.com/l63xzrZqlp — Inmujeres México (@inmujeres) January 14, 2020

Comenzó como asistente de vestuario de directores como Shay Cunliffe, Erica Edell Phillips, Ellen Mirojnick y Enrico Sabbatini y en 2006 trabajó con Mel Gibson en la cinta “Apocalypto“.

Tres años más tarde lo hizo con James Cameron en “Avatar” (2009) y transformó los vestuarios de los videojuegos a la realidad en “Warcraft: The Beginning” (2016), de Duncan Jones.

La primera vez que Mayes C. Rubeo trabajó junto al director Taika Waititi fue en 2017 cuando colaboraron en la película “Thor: Ragnarok” y hoy, tres años después, está nominada por primera vez en los Premios Oscar bajo la categoría de Mejor Diseño de Vestuario por la película “Jojo Rabbit” (2019), luego que pudo volver a las órdenes del director neozelandés.

Además de haber trabajado directores como Mel Gibson y Zhang Yimou, así como en grandes estudios como Legendary y Marvel, también ha estado de la mano de estrellas de cine como Cate Blanchett, Ruth Negga, Brad Pitt y Andy Lau.

Incluso el trabajo de la mexicana se ha expuesto en espacios artísticos de fama internacional como Hollywood Costume, exposición de 2012 que contó con la curaduría de Deborah Nadoolman Landis, y en el Victoria & Albert Museum (V&A) en Londres.

Mayes C, Rubeo también es integrante de The Costume Designers Guild of America, del Scenic Arts Guild y la Academy of Motion Picture Arts and Sciences.

Estas son otras cintas en las que la diseñadora mexicana ha trabajado:

2017 – Thor: Ragnarok

2017 – Team Thor: Part 2

2016 – La gran muralla

2016 – Team Thor

2016 – Warcraft: El origen

2013 – Greatness Awaits

2013 – Guerra mundial Z

2012 – John Carter

2009 – Avatar

2009 – Dragonball Evolution

2006 – Apocalypto

2004 – El bibliotecario: En busca de la lanza perdida

2003 – Casa de los babys

2002 – La tierra prometida

2002 – Fidel

2001 – El guardián de Red Rock

1999 – Van Damme’s Inferno

1997 – Hombres armados

1996 – Nothing

1996 – ¡Han llegado!