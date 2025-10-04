Queda mujer lesionada al ser atropellada en avenida Reforma

La conductora aseguró que no vio a la peatona al momento del incidente

El accidente ocurrió en el tramo comprendido entre las calles Oaxaca y Campeche, cuando Marta caminaba de poniente a oriente, atravesando los carriles que van de sur a norte. (Fotos: Carlos Figueroa/Líder Web)

El accidente ocurrió en el tramo comprendido entre las calles Oaxaca y Campeche, cuando Marta caminaba de poniente a oriente, atravesando los carriles que van de sur a norte. (Fotos: Carlos Figueroa/Líder Web)

NUEVO LAREDO, TAM. – Una mujer de 30 años resultó lesionada la tarde de este viernes al ser atropellada por un vehículo cuando intentaba cruzar la avenida Reforma, en Nuevo Laredo.

El accidente ocurrió en el tramo comprendido entre las calles Oaxaca y Campeche, cuando Marta caminaba de poniente a oriente, atravesando los carriles que van de sur a norte.

En ese momento, un automóvil Mazda 6, color rojo y sin placas, conducido por Graciela, de 24 años, la impactó. La conductora aseguró que no vio a la peatona al momento del incidente.

Paramédicos acudieron al lugar para valorar a la afectada, quien presentó lesiones leves que no requirieron traslado de emergencia a un hospital.

Tanto la conductora como la peatona llegaron a un acuerdo en el sitio para cubrir los gastos médicos, decidiendo retirarse antes de que arribaran las autoridades de Tránsito y Vialidad.

El incidente generó breve alerta entre automovilistas y transeúntes de la zona, pero no provocó afectaciones importantes en la circulación de la avenida Reforma.