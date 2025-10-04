Invita Gobierno Municipal a campaña gratuita de exploración de mama y consulta médica

De lunes a viernes en un horario de 8:00 de la mañana a 3:30 de la tarde

Nuevo Laredo, Tam.- En el marco de “Octubre Rosa”, mes dedicado a la concientización y prevención del cáncer de mama, el Gobierno Municipal de Nuevo Laredo hace un llamado a todas las mujeres de la ciudad a priorizar su salud y aprovechar los servicios gratuitos que se ofrecen en las Clínicas UNE.

Con el objetivo de fortalecer la cultura de la prevención, se estarán brindando consultas médicas y exploraciones de mama sin costo, de lunes a viernes en un horario de 8:00 de la mañana a 3:30 de la tarde.

La administración municipal destacó que el bienestar de las mujeres es una prioridad, por lo que se busca acercar estos servicios de manera accesible a diferentes sectores de la ciudad. Las Clínicas UNE cuentan con personal médico capacitado para atender a las pacientes, ofrecer orientación y, en caso de ser necesario, canalizarlas a estudios más especializados.

Las consultas estarán disponibles en distintas unidades médicas municipales ubicadas en colonias como Valles de Paraíso, Los Olivos 2, Los Toboganes, El Campanario, Santa Cecilia, El Progreso, Palmares, 1ero de Mayo, Nueva Era, La Joya, Valles de Anáhuac y Unión del Recuerdo. De esta forma, se garantiza que un mayor número de mujeres pueda acceder a la campaña preventiva cerca de sus hogares.

El Gobierno Municipal reiteró la importancia de no dejar pasar esta oportunidad, ya que la detección temprana puede salvar vidas. Asimismo, recordó que cuidarse nunca pasa de moda y que este tipo de acciones forman parte de un esfuerzo permanente por impulsar la salud y el bienestar de las familias neolaredenses.