El Dólar
Compra:
$17.90
Venta:
$19.10
EN VIVO

Queda ciclista de la tercera edad lesionado tras pasarse alto

Identificado como Ángel Antonio, de 72 años, circulaba en sentido de oriente a poniente sobre la calle Bolívar cuando se pasó el alto y fue embestido por un automóvil que tenía preferencia de paso

Tras el impacto, el adulto mayor fue proyectado hacia la banqueta, donde quedó tendido por varios minutos mientras testigos alertaban a los servicios de emergencia. (Fotos: Carlos Figueroa/Líder Web)
Carlos Figueroa/Líder Web

NUEVO LAREDO, TAM .-  Un hombre de la tercera edad resultó lesionado la tarde de este viernes al ser impactado por un vehículo en el cruce de Bolívar y avenida Aquiles Serdán, luego de que no respetara la señal de alto.

El ciclista, identificado como Ángel Antonio, de 72 años, circulaba en sentido de oriente a poniente sobre la calle Bolívar cuando se pasó el alto y fue embestido por un automóvil que tenía preferencia de paso.

Tras el impacto, el adulto mayor fue proyectado hacia la banqueta, donde quedó tendido por varios minutos mientras testigos alertaban a los servicios de emergencia. La persona que conducía el vehículo se retiró, al no tener responsabilidad.

Elementos de la Dirección de Protección Civil y Bomberos acudieron al lugar para brindarle atención prehospitalaria. Sin embargo, el señor Ángel Antonio se negó a ser trasladado a un hospital, pese a que presentaba algunos golpes y escoriaciones.

Las autoridades hicieron un llamado a peatones, ciclistas y automovilistas a respetar la señalización vial y los semáforos, especialmente en intersecciones concurridas, a fin de prevenir incidentes que puedan poner en riesgo la vida.

Corte de apelaciones de EU declara inconstitucionales aranceles de Trump
¡Adolescente a punto de perder la vida tras estrellar la camioneta que conducía!

Related post

Concebido como una nueva plataforma tecnológica de impacto regional, Lider Web trasciende más allá de lo tradicional al no ser únicamente una nueva página de internet, sino más bien un portal con información al día que integra a los diferentes medios que conforman El Grande Editorial: Líder Web y Líder Tv

Contactanos:
Tel: (867) 711 2222
Email: editor.liderweb@gmail.com

Secciones

Social

805 Follows
Copyright 2022 - LiderWeb.MX - All Rights Reserved.