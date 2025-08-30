Queda ciclista de la tercera edad lesionado tras pasarse alto

Identificado como Ángel Antonio, de 72 años, circulaba en sentido de oriente a poniente sobre la calle Bolívar cuando se pasó el alto y fue embestido por un automóvil que tenía preferencia de paso

Tras el impacto, el adulto mayor fue proyectado hacia la banqueta, donde quedó tendido por varios minutos mientras testigos alertaban a los servicios de emergencia. (Fotos: Carlos Figueroa/Líder Web)

NUEVO LAREDO, TAM .- Un hombre de la tercera edad resultó lesionado la tarde de este viernes al ser impactado por un vehículo en el cruce de Bolívar y avenida Aquiles Serdán, luego de que no respetara la señal de alto.

El ciclista, identificado como Ángel Antonio, de 72 años, circulaba en sentido de oriente a poniente sobre la calle Bolívar cuando se pasó el alto y fue embestido por un automóvil que tenía preferencia de paso.

Tras el impacto, el adulto mayor fue proyectado hacia la banqueta, donde quedó tendido por varios minutos mientras testigos alertaban a los servicios de emergencia. La persona que conducía el vehículo se retiró, al no tener responsabilidad.

Elementos de la Dirección de Protección Civil y Bomberos acudieron al lugar para brindarle atención prehospitalaria. Sin embargo, el señor Ángel Antonio se negó a ser trasladado a un hospital, pese a que presentaba algunos golpes y escoriaciones.

Las autoridades hicieron un llamado a peatones, ciclistas y automovilistas a respetar la señalización vial y los semáforos, especialmente en intersecciones concurridas, a fin de prevenir incidentes que puedan poner en riesgo la vida.