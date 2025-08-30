¡Adolescente a punto de perder la vida tras estrellar la camioneta que conducía!

Accidente ocurrió en el puente vehicular de la Carretera a Piedras Negras, a la altura del entronque con la Carretera Aeropuerto

El menor, identificado como Sergio, manejaba una camioneta Nissan Rogue 2008 a exceso de velocidad cuando perdió el control y terminó impactando el contenedor metálico, que evitó que la unidad volara desde lo alto de la estructura. (Fotos: Carlos Figueroa/Líder Web)

NUEVO LAREDO, TAM .- Un adolescente de 15 años estuvo a punto de perder la vida tras estrellar la camioneta que conducía contra el barandal de un puente vehicular en la Carretera a Piedras Negras, a la altura del entronque con la Carretera Aeropuerto.

El menor, identificado como Sergio, manejaba una camioneta Nissan Rogue 2008 a exceso de velocidad cuando perdió el control y terminó impactando el contenedor metálico, que evitó que la unidad volara desde lo alto de la estructura.

De acuerdo con el peritaje de Tránsito, la causa del accidente fue la falta de precaución del conductor, aunada a la velocidad inmoderada, lo que derivó en la colisión contra objeto fijo y daños materiales considerables en el vehículo.

Los familiares del joven, propietarios de la camioneta, acudieron al lugar y se hicieron cargo de él, luego de que las autoridades confirmaran que no presentaba lesiones de gravedad y podía regresar a su domicilio tras salir de la escuela.

El caso encendió la alerta entre automovilistas, ya que evidencia los riesgos de conducir sin experiencia y a exceso de velocidad en zonas de alto tránsito, donde un descuido puede terminar en tragedia.