¿Qué cubre y qué no cubre el seguro contra inundaciones en EU?

Un torrente de agua se desborda a través del desagüe del lago Canyon cerca de New Braunfels, Texas, el viernes 5 de julio de 2002, sumándose a la crecida del río Guadalupe. (AP Foto/Eric Gay, archivo)

SEATTLE.- Aunque los desastres naturales se suceden a lo largo de las estaciones y regiones en Estados Unidos, a menudo para los propietarios de inmuebles resulta un descubrimiento impactante lo extensos y costosos que pueden ser los daños por inundaciones cuando una tormenta de gran tamaño devasta sus hogares, negocios y comunidades.

Esto se debe a que, a menudo, el seguro no cubre lo que el titular de la póliza cree que cubre, o lo que piensa que debería cubrir.

La decepcionante sorpresa es que, aunque la póliza estándar de seguro de hogar cubre daños por incendio y viento, incluso un buen seguro de propiedad normalmente no cubre cosas como inundaciones y terremotos, que en general requieren una póliza especial y separada para cada uno.

Aquí están las cosas que es recomendable saber sobre el seguro contra inundaciones.

Quién tiene seguro contra inundaciones

La mayoría de las personas que tienen seguro contra inundaciones están obligadas a tenerlo.

Aunque muchos propietarios tienen la opción de comprar un seguro contra inundaciones, es obligatorio para las hipotecas respaldadas por el gobierno en construcciones ubicadas en áreas que la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés) considera que enfrentan mayor riesgo. Muchos bancos también lo requieren en zonas de alto riesgo.

Pero la mayoría de las compañías de seguros privadas no ofrecen seguro contra inundaciones, lo que hace que el Programa Nacional de Seguros contra Inundaciones administrado por la FEMA sea el principal proveedor.

El Congreso creó el programa federal de seguros contra inundaciones hace más de 50 años, cuando muchas aseguradoras privadas dejaron de ofrecer pólizas en áreas de alto riesgo.

El Centro de Servicios de los Mapas de Inundación de la FEMA tiene una herramienta en línea para que usted verifique su área. La FEMA hace notar que incluso un 1% de probabilidad de inundación se considera de alto riesgo, ya que equivale a una probabilidad de inundación de 1 en 4 durante la vida de una hipoteca de 30 años.

Quién no tiene seguro contra inundaciones

Los propietarios en áreas de alto riesgo que deberían tenerlo a veces deciden no adquirirlo. Alguien que les paga su hipoteca puede cancelar el seguro contra inundaciones una vez que ya no se requiere que lo tenga. O si compran una casa o una casa móvil con dinero en efectivo, pueden no optar por él en absoluto.

El resto de nosotros simplemente estamos corriendo el riesgo, aunque los expertos han advertido desde hace tiempo que las inundaciones pueden ocurrir prácticamente en cualquier lugar porque el daño por inundación no es sólo agua que se desborda e infiltra en la tierra, sino también agua de las riberas de ríos, al igual que flujos de lodo y lluvias torrenciales.

Mark Friedlander, portavoz del Insurance Information Institute —un grupo del sector— indicó que sólo aproximadamente el 6% de los hogares en Estados Unidos tienen una póliza contra inundaciones, principalmente en las áreas costeras propensas a huracanes. Esa tasa se ha mantenido estable en los últimos años, a pesar de la creciente frecuencia de eventos de inundaciones severas, incluso en áreas que el gobierno no considera formalmente que son de alto riesgo.

“La falta de cobertura contra inundaciones es el mayor déficit de seguros en todo el país”, expresó Friedlander en un correo electrónico. “El 90% de los desastres naturales en Estados Unidos involucran inundaciones, y las inundaciones pueden ocurrir prácticamente en cualquier lugar donde llueva”.

Qué cubre el seguro contra inundaciones

Incluso si un propietario tiene seguro contra inundaciones, la cobertura puede ser insuficiente para que el titular de la póliza se recupere por completo.

El Programa Nacional de Seguros contra Inundaciones de la FEMA sólo cubre hasta 250.000 dólares para viviendas unifamiliares y 100.000 dólares para su contenido. Los inquilinos pueden obtener hasta 100.000 dólares para contenidos, y el seguro comercial contra inundaciones cubrirá hasta 500.000 dólares.

Existen preocupaciones de que tales límites de cobertura de inundaciones no sean lo suficientemente sólidos, especialmente en una época en que el cambio climático está haciendo que los huracanes fuertes sean aún más fuertes y que las tormentas en general sean más húmedas, de avance más lento y más propensas a intensificarse rápidamente.

Y lo que suele sucederles a las personas sin seguro contra inundaciones en caso de una gran tormenta es que pueden intentar recuperar algo de dinero a partir de su seguro estándar para el hogar, pero podrían terminar en una disputa para determinar qué tipo de daño es, o si se trató de viento o de lluvia, o incluso de “lluvia impulsada por el viento”.

Don Hornstein, experto en derecho de seguros en la Universidad de Carolina del Norte, indicó que la línea entre el viento y el agua es una línea delgada, pero muy clara, que los expertos técnicos pueden determinar. En caso de un proverbial empate, la ley favorece a la compañía de seguros.

“Si la casa fue destruida simultáneamente por una inundación y, al mismo tiempo, por viento, no está cubierta por el seguro privado”, apuntó Hornstein.