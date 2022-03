Pymes organizadas

CIUDAD DE MÉXICO.-A medida que las pequeñas y medianas empresas (pymes) crecen, sus procesos se vuelven más complejos. Gestión de pedidos, control de inventarios, administración del capital humano, ventas, producción y contabilidad, son algunas de las áreas que tarde o temprano tienen que renovar para su correcta evolución.

¿No sería fabuloso que una sola herramienta centralizara la información de todos estos departamentos y, como consecuencia, la empresa pueda tomar las mejores decisiones? Esto es posible mediante los servicios de Planeación de Recursos Empresariales (ERP, por sus siglas en inglés), programas o plataformas que se vuelven cada vez más accesible para las pymes, pues empresas tecnológicas como Oracle y SAP extienden estas ventajas en la nube.

De acuerdo con Pía De Lorenzis, directora senior de aplicaciones en la nube en Oracle México, migrar los servicios hacia el espacio digital fue un cambio de paradigma en la compañía, pues la firma se desprendió de un halo que reflejaba complejas soluciones de nicho, para pasar a un modelo más democrático que ahora abarca pequeñas y medianas empresas.

‘Nuestros productos se instalaban en servidores de los clientes; ahora, cualquier empresa puede acceder desde cualquier lugar, gracias a la nube con una tarifa de suscripción. Esto cambia el paradigma de lo que es la marca Oracle, porque era vista para grandes empresas porque se requería de un equipo de sistemas para dar mantenimiento’, mencionó en entrevista.

Para Oracle, la pandemia fue uno de los fenómenos que empujó la demanda de soluciones ERP entre pymes pues sus productos son modulares, de esta manera, las compañías pueden adoptar soluciones a la medida, que van escalando según sus necesidades.

De Lorenzis indicó que en los últimos dos trimestres han registrado un crecimiento sostenido del 60 por ciento en la adopción de este tipo de servicios.

Por otro lado, Alejandro Floreán, vicepresidente de Investigación y consultoría de IDC Latinoamérica, coincide en que las pymes en México transitan por una digitalización acelerada al encontrar en la tecnología nuevas oportunidades de inversión que se traducen en mejoras de conectividad, integración de plataformas de comercio electrónico, adherencia a plataformas de pago, generación de estrategias de marketing digital y adquisición de soluciones de ERP.

Aunque la aceleración en pymes aún es incipiente y sus estrategias están enfocadas en atraer clientes por nuevos canales digitales y generar lealtad, Floreán espera que para 2024, el 32 por ciento del presupuesto de tecnología de una pyme estará concentrado en servicios de nube pública, principalmente en software como servicio (SaaS), debido a que estas pequeñas organizaciones no cuentan con departamentos de TI para sostener una infraestructura de datos propia.

‘En 2019, sólo el 11 por ciento del presupuesto de las pymes estaba dirigido a la compra de aplicaciones o servicios de cómputo en nube pública. Para 2024 será de 32 por ciento, con lo cual es un salto muy importante’, resaltó Floreán.

Además de dar movilidad al acceder desde donde sea y a la hora que sea, los sistemas ERP basados en la nube se actualizan constantemente. En el caso de Oracle, su producto recibe soporte cada tres meses y algunas funciones se adaptan al contexto actual, por ejemplo, las áreas de recursos humanos pueden adquirir un módulo que administre el número de empleados vacunados contra Covid-19.

Otras de las ventajas del ERP en nube es la capacidad de analizar complejos volúmenes de datos, mediante tecnologías de Inteligencia Artificial (IA) y aprendizaje automático (Machine Learning), para establecer planificaciones y previsiones más acertadas, además de mostrar sesgos y desviaciones que podrían comprometer la estabilidad de la compañía.

Los sectores pyme que Oracle ve con mayor demanda en este tipo de soluciones son el de logística y comercio electrónico. Según De Lorenzis, todo lo relacionado con cadenas de suministro y la experiencia de cliente ha tomado mucha fuerza y, por ende, se ha generado una mayor demanda de servicios ERP para este tipo de empresas, que requieren un constante flujo de datos.

Por su parte, Ariel Aguilar, vicepresidente comercial del segmento de ‘midmarket’ para SAP México, considera que las soluciones ERP no son una alternativa, sino un requerimiento para que las organizaciones compitan adecuadamente.

‘Creo que en México estamos en la cresta de la ola de pasar de una aspiración a una necesidad de ERP. Hoy por hoy, una empresa que no tenga un control, registro de operaciones, no sólo contables de facturación, sino también de logística y su relacionamiento con clientes y pedidos, no es una empresa lista para el mundo competitivo de hoy’, comentó.

Aguilar destacó que SAP también se ha abierto a nuevos horizontes más allá del sector corporativo, al confirmar que de 10 mil clientes que tiene la compañía en México, el 80 por ciento son pymes, panorama que considera completamente diferente que el de hace 20 años, cuando el promedio de la cartera de clientes eran compañías del tamaño de Fomento Económico Mexicano (Femsa), por mencionar un ejemplo.

‘Gran parte del comercio a nivel mundial pasa por SAP, pues 99 de las 100 empresas más grandes tienen nuestros sistemas, creo que la presencia de SAP es indudable, y a nivel de empresas en crecimiento, también hemos llevado un rol muy importante, por ejemplo, en ayudar a empresas familiares a profesionalizarse’, remarcó.

El directivo se mostró cauto en relación a la demanda de ERP en México, pues aunque la mayor parte de sus clientes son pymes, la implementación de esta solución aún presenta áreas de oportunidad, pues persiste una disgregación de herramientas, por ejemplo el uso de excel, correos electrónicos y comunicación por vías informales como WhatsApp hacen que no haya una homologación de datos y procesos.

Otro de los factores que percibe es un cambio gradual de mentalidad entre empresarios, pues están pasando de tener el control total del software a confiar más en las soluciones disponibles en la nube.

‘En los últimos seis años, SAP ha transformado su mensaje hacia un entorno 100 por ciento nube, cabe aclarar que aún damos soporte a soluciones ‘on premise’ (locales) que tienen nuestros clientes. Nuestra prioridad para los clientes nuevos es que entiendan el modelo de nube porque, al final, es lo que les permitirá ser más ágiles en adoptar la tecnología’, enfatizó.

Hacia el futuro, Aguilar considera que los sistemas de Planeación de Recursos Empresariales para pymes serán la punta de lanza de su transformación digital, porque eventualmente automatizarán sus procesos y habilitarán una conexión más inteligente con los clientes, mediante herramientas que gestionen la experiencia de clientes.

El estudio ‘Transformación digital de las mipymes. Elementos para el diseño de políticas’ de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, concluye que la aplicación de los sistemas de análisis de grandes datos y de inteligencia artificial ayuda a las empresas a filtrar información valiosa, a través de la computación de alta velocidad, de modo que puedan percibir y predecir en cierta medida los cambios del entorno a un bajo costo.

Los expertos de Oracle y SAP comparten estas recomendaciones que las pymes deben tomar en cuenta al adoptar un sistema de ERP basado en la nube.

Perder el miedo. La integración de una herramienta de inteligencia, como lo es un ERP, no es un viaje a la Luna y no tiene que ser una pesadilla en términos de su implementación. Además, las soluciones se pueden adaptar a presupuestos acotados.

Fijar objetivos. La directiva de una organización, así como los consejos de administración de la misma, deben priorizar lo que requiere la compañía, de manera que la adopción tecnológica no obstruya otros proyectos de expansión.

Mantener la relación con el proveedor de ERP. Las empresas deben asegurarse de que el facilitador de la solución conozca la compañía, el entorno económico y la tecnología que instalará.

Verificar temas de seguridad. Los ERP concentran información delicada de las empresas, así que es necesario establecer una estrategia interna contra amenazas y asegurarse de que el proveedor cumpla con estándares de ciberseguridad.

Monitorear la escalabilidad. El producto que elija la empresa debe tener la capacidad de acompañar el crecimiento de la compañía. En caso de que no se realice una proyección adecuada, se corre el riesgo de pagar por productos de más y que no serán explotados plenamente.

Demandar actualizaciones. Deben asegurarse de que el ERP esté actualizado y es recomendable que conozcan las últimas innovaciones incorporadas para adaptarse a cambios.