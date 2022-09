Pumas y Querétaro, los peores del torneo, van por tres puntos

CIUDAD DE MÉXICO.- Los Pumas de la Universidad Nacional reciben a los Gallos Blancos del Querétaro en el estadio Olímpico Universitario en el encuentro correspondiente a la Jornada 13 del Torneo de Apertura 2022.

Los felinos andan por la senda de la amargura y no consiguen una victoria desde la jornada tres; en cambio, han recibido golizas por parte del América, Atlético San Luis, Santos y Chivas, sin contar la recibida en casa del Barcelona.

La paciencia de la afición hace mucho que se encuentra agotada para esta escuadra que apenas suma 10 puntos, resultado de una victoria, siete empates y cuatro derrotas, que los ubica solo dos puntos por encima de su próximo rival.

Tras su más reciente empate frente a los Zorros del Atlas, su estratega, Andrés Lillini, aseguró que los Pumas han recobrado la memoria y que tenían todo para ganar en el Jalisco.

‘Me voy con el sabor amargo de no haber ganado a pesar de tener tantas opciones, el esfuerzo de estos jugadores no pudo ser plasmado en el resultado, pero el equipo reaccionó, lo fue a buscar, no nos metimos atrás, tenemos que ganar para sumar y acercamos al pelotón del repechaje’, indicó el argentino.

Lillini sabe que se les acaban las posibilidades para aspirar a un lugar en la liguilla, al respecto confesó ‘tenemos que ganar cuatro partidos, hoy nos teníamos que haber llevado este, pero nos da fuerza porque el equipo volvió a recuperar la memoria’.

Por su parte, los Gallos continúan como el peor equipo del torneo y aunque lograron empatar frente al Puebla, solo suman 8 unidades luego de un partido ganado, cinco empates y siete derrotas.

A pesar que Mauro Gerk presentó su renuncia desde mediados de agosto, la directiva de los queretanos parece no tener otra opción que esperar a que concluya el torneo para reordenar el desastre en el que se encuentra sumido el equipo.

Hace semanas Gerk había afirmado que necesitaban hacer goles pues los empates ya no eran suficientes; sin embargo, su estrategia no ha dado resultados y la única esperanza que les queda es que la mala racha de los Pumas los beneficie en el resultado.

La última vez que estos equipos se vieron las caras fue en la jornada 2 del Torneo de Clausura 2022, en aquella ocasión los Pumas se impusieron 3-1 en la Corregidora.

El encuentro de la jornada 13 se llevará a cabo este miércoles, en punto de las 21:05 horas centro y se transmitirá a través de TUDN.