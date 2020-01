Puerto de entrada de CBP en Laredo anuncia modificaciones a los tiempos de procesamiento de tráfico vehicular sólo de SENTRI

El Puente Internacional I “Puerta de las Américas” procesará el tráfico vehicular exclusivo de SENTRI a partir del lunes 3 de febrero de 6 a.m. a 9 a.m., así como a las 2 p.m. a las 6 p.m.

LAREDO,TX.- La Oficina de Operaciones Aduaneras (OFO) de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBP) en el Puerto de Entrada de Laredo continúa haciendo los arreglos necesarios para implementar medidas de facilitación para ayudar al público viajero con su experiencia mientras cruza una de las fronteras terrestres más concurridas puertos en el país. Como una de sus medidas, CBP está anunciando modificaciones a horario de tráfico vehicular solo SENTRI en el Puente I “Puerta a las Américas”.

“El Puerto de Entrada de Laredo implementa medidas para continuar facilitando el flujo del tráfico de vehículos,” dijo el Director del Puerto Albert Flores, Puerto de Entrada de Laredo. “Estas modificaciones a nuestra horario de procesamiento de vehículos de tráfico exclusivos de SENTRI aseguran que a nuestros participantes del Programa Viajero Confiable (TTP por sus siglas en inglés) se les otorguen horarios convenientes y beneficiosos para sus viajes diarios”.

Las horas de fin de semana para el tráfico solo de SENTRI permanecerán a partir de las 12 p.m. a las 6 p.m. El puente permanecerá operativo para el tráfico de SENTRI y Ready Lane en cualquier otro momento.

Aquellos que se inscriban en el SENTRI TTP tienen el uso exclusivo de carriles dedicados en el Puente Puerta a las Américas. Actualmente, CBP procesa alrededor de 4,000 vehículos diarios en los carriles SENTRI en el Puente Puerta a las Américas y los tiempos de espera son mucho menores que los carriles regulares para vehículos.

Para evitar posibles demoras o multas debido a que los viajeros traen artículos agrícolas prohibidos / restringidos, CBP alienta a los viajeros a declarar todos los artículos agrícolas a un oficial de CBP a su llegada y antes de hacer su viaje para consultar la guía Know Before You Go en la siguiente link.