Pueden tramitar beca Ex-A-UAT

NUEVO LAREDO, TAM.- A partir de este viernes 9 de julio al 9 de agosto, los jóvenes estudiantes de la Facultad de Enfermería y de la Facultad de Comercio y Administración y Ciencias Sociales de Nuevo Laredo que estén interesados en obtener la beca de inscripción o titulación que proporciona la Asociación de Ex-A-UAT, ya la pueden tramitar.

Mediante un boletín de prensa, Baltazar Hinojosa Alarcón, presidente de La Asociación de Ex-A-UAT NLDO, A.C. exhorta a la comunidad estudiantil a ingresar a la página web de la asociación para que conozcan y reúnan los requisitos que se solicitan en la Convocatoria para Becas de inscripción Agosto- Diciembre 2021 y que va dirigida a estudiantes del segundo al noveno semestre que cumplan con la normatividad establecida, de no ser así se descarta automáticamente dicha solicitud.

“Desde la fundación en el 2018, la Asociación Ex-A-UAT han otorgado becas de inscripción y de titulación, por ello exhortamos al sector empresarial y a la sociedad en general que si desean ser donantes a la asociación por el importe de una beca o más, será de un gran apoyo paras cubrir la gran demanda de solicitudes que tenemos en cada periodo escolar en ambas facultades”, explicó.

Los interesados pueden ponerse en contacto a través de la página oficial web o bien en las redes sociales para mayor información al respecto.

“Con motivo de la pandemia no se han realizado eventos masivos para la recaudación de recursos económicos suficientes, sin embargo, no ha sido impedimento que con diversas actividades y donaciones del sector productivo, hemos podido continuar con esta noble labor de apoyar a alumnos de escasos recursos económicos para que no abandonen sus estudios universitarios, evitando la deserción escolar”, agregó.

También con estas becas, los egresados pueden titularse y no se quedan con el status de pasante.

“Con ello (título), puedan tener un mejor ingreso para mejorar su nivel de vida y sus familias y el día de mañana sean prósperos ciudadanos en la comunidad”, concluyó.