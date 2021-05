Publican libro con críticas de especialistas a prueba PISA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu) publicó un libro en el que reúne opiniones de especialistas sobre la formación docente, pero que también incluye críticas a la prueba del Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos (PISA, por sus siglas en inglés).

Esta mañana la presidenta de Mejoredu, Etelvina Sandoval presentó el libro “La formación continua y el desarrollo profesional docente en el contexto de las nuevas normalidades” en el que se publican los planteamientos realizados por 17 especialistas iberoamericanos. En dicho ejemplar el tema central es la profesionalización de maestros.

Sin embargo, en la página 161 de las 207 que tiene este tomo, Jurjo Torres Santomé, pedagogo, ensayista y activista español especialista en políticas educativas, expuso que el análisis y las decisiones “sobre cómo es la educación y cómo debe ser”, así como los profesionales que en ello trabajan “suelen estar muy condicionados por los grupos de poder dominante, hegemónico, político, económico, religioso, por las organizaciones que se autoatribuyen la competencia para este tipo de diagnóstico y de prospectiva”.

Mencionó que asociaciones como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) -la que coordina la prueba Pisa- forman parte de este grupo de poder dominante y obedecen a intereses.

“Estos grupos tienen un enorme poder, reflejo de los intereses de las grandes corporaciones empresariales y financieras a las que representan. No podemos ser personas ingenuas”, consideró el Catedrático de Universidad de Didáctica y Organización Escolar en la Universidad de Coruña.

“Las que con demasiada periodicidad analizan los sistemas educativos, pero exclusivamente desde sus prioridades productivas, de los intereses de los mercados, o sea, atendiendo a sus propios intereses”, agregó.

También mencionó en este grupo a la Asociación Internacional para la Evaluación del Rendimiento Educativo (IEA, por sus siglas en inglés), al Banco Mundial, el FMI, la Organización Mundial del Comercio, y al Foro Económico Mundial o el Foro de Davos.

Las calificó economicistas y neoliberales, matices que dijo, van a permeabilizar los análisis que hacen, las soluciones y medidas que van a proponer.

Sin embargo, reconoció que no suelen tenerse análisis alternativos, debido a que los gobiernos y administraciones públicas o los ministerios de educación no realizan evaluaciones.

“Hay que reconocer que casi no tenemos análisis alternativos porque los gobiernos y administraciones públicas, los ministerios de educación no obtienen información ni hacen evaluaciones alternativas, incidiendo en aquellas dimensiones que esas organizaciones economicistas de ámbito planetario no diagnostican, no miden ni comparan”, señaló.

Consideró que informes que proporcionan fundamentalmente la OCDE a través de PISA; el Estudio de las Tendencias en Matemáticas y Ciencias (TIMSS) de IEA; y el Estudio Internacional para el Progreso de la Comprensión Lectora (PIRLS) son evaluaciones e investigan exclusivamente competencias en comprensión lectora, matemáticas, ciencias experimentales, y en España educación financiera.

“En buena lógica, las políticas e intervenciones gubernamentales se centrarán en mejorar en esas áreas y especialidades del conocimiento (las áreas imprescindibles para reproducir el capitalismo cognitivo), en conformar profesionales que pongan su conocimiento, competencias y procedimientos al servicio del mercado económico y financiero.

“Por el contrario, los informes y diagnósticos sobre los conocimientos y competencias en Ciencia Sociales, Humanidades y Artes, etcétera, son inexistentes, con lo cual es previsible que estemos educando profesionales individualistas, que exclusivamente buscan obtener mejores salarios y posición social”, manifestó.

El libro también incluye la opinión sobre el tema de Dalila Andrade Oliveira, académica brasileña, socióloga y doctora en Educación con posdoctorado en la Universidad de Montreal. Ella sostiene que evaluaciones del ámbito internacional interfieren en la profesionalización docente.

En las pruebas PISA, expuso, se tienen como referencia los parámetros de rendimiento de las y los estudiantes pertenecientes a los países de la OCDE porque PISA está pensado originalmente para los países miembros de la OCDE.

Así, refirió que los discursos dirigidos a maestros en este contexto y, sobre todo en la región latinoamericana, son en el sentido de esperar que ellos compensen los factores sociales que demandan mayor inversión de recursos e inversión social.

“El modelo de autonomía que se observa está fundado en el hecho de que las personas involucradas asuman una mayor responsabilidad, teniendo que responder cada vez más por el resultado de su trabajo. A eso son convocados los docentes, de esa manera se aumenta su responsabilidad sobre el éxito y el fracaso del estudiantado, ignorando dimensiones externas que son completamente lejanas a las competencias de las y los profesionales, de los maestros y de las maestras”, dice el libro.

“El desempeño de las alumnas y los alumnos pasa a ser algo excesivamente medido, evaluado sistemáticamente por instrumentos que son elaborados y definidos por personas expertas y externas al contexto escolar. Además, existen muchas demandas que deben ser respondidas por el profesorado y que no forman parte de las obligaciones directas de sus funciones”.

“Esos mecanismos inciden sobre las condiciones de trabajo, aumentando las exigencias, diversificando las competencias y las áreas abarcadas por la docencia, pero sin ampliar la jornada laboral remunerada, lo que ha resultado una intensificación del trabajo, algo que con esta pandemia, con la crisis actual que estamos viviendo en nuestros países, se ha intensificado aún más”, añadió.

En la presentación del libro estuvo presente Patricia Aldana Maldonado, representante permanente de la OEI en México, organización que colaboró en la realización del foro que se realizó el año pasado donde se obtuvieron opiniones de especialistas. Adelantó que este mes se realizará otro ciclo de conferencias sobre educación a distancia.