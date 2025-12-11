El Dólar
Provoca explosión daño a línea de gas y desata incendio en Hayward

Seis personas fueron hospitalizadas tras el estallido que rompió ventanas, generó un incendio y sorprendió a residentes

Un bombero camina cerca del lugar donde ocurrió una explosión de gas, el jueves 11 de diciembre de 2025, en Hayward, California. (AP Foto/Godofredo A. Vásquez)
AP

SAN FRANCISCO.- Una explosión de gas el jueves desató un gran incendio en un vecindario del área de la bahía de San Francisco, rompiendo ventanas en las casas y generando una densa columna de humo. Seis personas fueron hospitalizadas por lesiones, informaron los bomberos.

Imágenes impresionantes capturadas por la cámara de la puerta de una casa y publicadas en redes sociales mostraron una explosión masiva que sacudía una construcción en la ciudad de Hayward.

“Estábamos sentados en la casa y de repente… todo se sacudió. Las cosas se cayeron de las paredes, y cuando miramos la cámara era como si estuvieras viendo un video de guerra”, narró Brittany Maldonado, quien proporcionó las imágenes de la cámara de la puerta a ABC7 News.

Un portavoz de Pacific Gas & Electric Co. indicó que un equipo de construcción dañó una línea de gas subterránea aproximadamente a las 7:35 de la mañana. La compañía reportó que no eran sus trabajadores.

Equipos de servicios públicos aislaron la línea dañada y detuvieron el flujo de gas a las 9:25 de la mañana, indicó PG&E. La explosión ocurrió poco después.

Hayward, donde viven aproximadamente 160.000 personas, se encuentra en East Bay, a 24 kilómetros (15 millas) al sur de Oakland.

