Impulsa alcaldesa Carmen Lilia Canturosas la educación con entrega de tabletas a estudiantes destacados

El acto fue encabezado por la presidenta municipal Carmen Lilia Canturosas Villarreal, quien reiteró que la educación es una prioridad estratégica de su administración. [Agencias]

Nuevo Laredo, Tam.- El Gobierno Municipal de Nuevo Laredo reafirmó su compromiso con el desarrollo educativo al llevar a cabo la entrega de 840 tabletas electrónicas a estudiantes de primaria y secundaria que sobresalieron por su desempeño académico, como parte del programa Apoyo al Desarrollo Escolar “Excelencia Digital”.

El acto fue encabezado por la presidenta municipal Carmen Lilia Canturosas Villarreal, quien reiteró que la educación es una prioridad estratégica de su administración.

Con una inversión de 4 millones 638 mil pesos, este programa fortalece las oportunidades de aprendizaje de niñas, niños y jóvenes de escuelas públicas, quienes ahora contarán con una herramienta útil para su formación académica y su desarrollo personal.

Durante el evento, la alcaldesa destacó que esta iniciativa forma parte de una política educativa integral que ha distinguido a su gobierno por su alto nivel de inversión y atención a la comunidad estudiantil.

Señaló que, además de equipar a los alumnos con tecnología, la administración municipal impulsa proyectos que abarcan infraestructura educativa, becas, transporte escolar, entrega de guías escolares, entrega de kits de jardinería, bono para maestros y programas complementarios que elevan la calidad del entorno escolar.

“En Nuevo Laredo estamos convencidos de que la educación es la herramienta más poderosa para transformar vidas. Por eso, además de la importante inversión en infraestructura educativa, hemos puesto en marcha una gran cantidad de apoyos, como las becas, los kits de jardinería, el transporte escolar, y ahora, el programa de excelencia digital”, expresó la presidenta.

En su mensaje, Canturosas Villarreal dirigió unas palabras especiales a las y los estudiantes reconocidos por su desempeño.

“Para este Gobierno Municipal, los niños y los jóvenes son lo más valioso que tiene Nuevo Laredo. Ustedes no son solo el futuro, son el presente vibrante que nos llena de orgullo. Cada uno de ustedes, los 840 alumnos que están aquí, son un ejemplo de esfuerzo y excelencia académica. Lograr la mejor calificación en su grupo no fue fácil, y esta tableta es el reconocimiento, el aplauso de toda su ciudad a su dedicación.”

Además, el estudiante Bruno Emmanuel Rivero González, de la Secundaria #12 Bicentenario de la Independencia, expresó palabras de agradecimiento a nombre de los 840 beneficiarios de esta edición.

“Quiero reconocer la visión y el compromiso de nuestra presidenta municipal Carmen Lilia Canturosas Villarreal, quien ha demostrado con acciones firmes y constantes que la educación es la base del progreso y que invertir en las y los estudiantes es el futuro de Nuevo Laredo, gracias por acompañarnos siempre, por escuchar las necesidades de nuestras escuelas y dar soluciones reales”, destacó el alumno.

Las tabletas, Samsung Galaxy Tab A9+ con 8GB de memoria RAM y 128GB de almacenamiento, representan un impulso directo para que los estudiantes mejoren su rendimiento, accedan a plataformas digitales y amplíen sus habilidades dentro y fuera del aula.

Con esta entrega, el Gobierno Municipal consolida una estrategia de fortalecimiento educativo que se ha convertido en referente dentro del estado, al favorecer el acceso a herramientas tecnológicas para la comunidad estudiantil y promover mejores oportunidades de desarrollo en el presente y hacia el futuro.