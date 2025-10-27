Provoca escasez de controladores retrasos y pausas de vuelos en aeropuertos de EU

La falta de personal en la FAA, agravada por el cierre del gobierno, genera demoras en aeropuertos como Los Ángeles, Dallas y Austin, afectando la operación aérea nacional

WASHINGTON.- Una escasez de controladores de tráfico aéreo causó más interrupciones de vuelos el lunes en aeropuertos de todo Estados Unidos, incluyendo brevemente en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles (LAX), donde problemas de personal un día antes habían llevado a que los vuelos se detuvieran por un corto tiempo.

La Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) informó de retrasos relacionados con el personal el lunes por la tarde, con un promedio de unos 20 minutos en el aeropuerto de Dallas, mientras que el aeropuerto de Austin, Texas, experimentaba retrasos de unos 40 minutos en promedio después de que la FAA emitiera una pausa en los vuelos durante aproximadamente una hora antes de que se levantara alrededor de las 4:15 de la tarde hora local.

Más temprano el lunes, los vuelos también se retrasaron brevemente en promedio unos 25 minutos en el LAX. El domingo, la FAA había emitido una pausa en los vuelos en el LAX durante unas dos horas, lo que significaba que los aviones con destino a Los Ángeles fueron retenidos en sus aeropuertos de origen hasta que se levantó la medida. La firma de análisis de aviación Cirium dijo que alrededor del 72% de los vuelos programados el domingo en LAX despegaron dentro de los 15 minutos posteriores a sus horarios de salida programados.

Las interrupciones se presentan mientras el cierre del gobierno federal, que comenzó el 1 de octubre, se acerca a la marca de un mes.

La semana pasada, el secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean Duffy, había dicho que los viajeros comenzarían a ver más vuelos retrasados y cancelados debido a que los controladores de tráfico aéreo del país estarían trabajando sin paga durante el cierre.

Durante una aparición el fin de semana en el programa de Fox News “Sunday Morning Futures”, Duffy dijo que más controladores estaban reportándose enfermos a medida que las preocupaciones económicas agravan el estrés de un trabajo ya desafiante.

“Y eso es una señal de que los controladores están al límite”, dijo Duffy.

La mayoría de los controladores continúan trabajando horas extra obligatorias seis días a la semana durante el cierre sin paga, dijo el lunes la Asociación Nacional de Controladores de Tráfico Aéreo. Eso deja poco tiempo para un trabajo adicional a menos que los controladores se reporten enfermos a la FAA.

Se esperaba que los miembros del sindicato se reunieran el martes en los principales aeropuertos de Estados Unidos para repartir folletos a los pasajeros que detallan cómo el cierre está afectando negativamente al sistema de aviación nacional y a los trabajadores que lo mantienen funcionando de manera segura.