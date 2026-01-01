Provoca choque entre tráiler y auto afectaciones viales en Carretera Aeropuerto

Accidente ocurrió durante maniobra de reincorporación; no hubo lesionados y Tránsito realizó el peritaje correspondiente

NUEVO LAREDO, TAM.- Un percance vial provocó afectaciones a la circulación sobre la Carretera Aeropuerto, en esta frontera, luego de la colisión entre un tractocamión y un automóvil particular.

El accidente ocurrió a la altura del retorno ubicado frente a la empresa Transportes Alanis, donde una maniobra de reincorporación generó el impacto entre ambas unidades.

La pesada unidad, un tráiler International modelo 2005, era conducida por Edgar, de 32 años, quien presuntamente no tomó las debidas precauciones al cambiar de carril.

El vehículo afectado fue un Kia Optima modelo 2016, manejado por Armando, de 25 años, que circulaba con preferencia cuando fue alcanzado en uno de sus costados.

A consecuencia del choque, el automóvil fue proyectado hacia el camellón central, aunque su conductor logró mantener el control y evitar un accidente de mayores proporciones.

Elementos de Protección Civil y Bomberos acudieron al sitio para valorar a los involucrados, determinando que no presentaban lesiones que requirieran traslado hospitalario.

Agentes de Tránsito realizaron el peritaje correspondiente y ordenaron el retiro de las unidades al corralón, mientras se deslindan responsabilidades conforme al reglamento vial.