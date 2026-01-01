Choca vehículo por no respetar semáforo y causa daños en crucero

Impacto entre dos autos dejó afectaciones materiales y daños a barda de escuela en calles Venezuela y Amado Nervo

Tras el primer choque, el Lincoln fue proyectado hacia un costado del crucero y terminó impactándose contra la barda de un inmueble escolar. [Carlos Figueroa/Líder Web]

NUEVO LAREDO, TAM.- Un accidente vial se registró en el cruce de las calles Venezuela y Amado Nervo, donde dos vehículos colisionaron, dejando como saldo daños materiales de consideración.

El percance involucró a un automóvil Cadillac CTS, conducido por Guillermo, de 21 años, quien circulaba de poniente a oriente sobre la calle Venezuela.

De acuerdo con información recabada en el lugar, el conductor del Cadillac no respetó la luz roja del semáforo, lo que derivó en el impacto.

La unidad afectada fue un Lincoln MKZ modelo 2015, manejado por Lidia, de 22 años, quien se desplazaba de sur a norte sobre Amado Nervo con vía de preferencia.

La barda dañada pertenece a la escuela Donaciano Echaverría, ubicada en la esquina donde ocurrió el accidente, lo que incrementó los daños materiales.

Elementos de la Dirección de Tránsito y Vialidad Municipal acudieron al sitio para realizar el peritaje correspondiente y ordenar el retiro de las unidades, a fin de deslindar responsabilidades conforme al reglamento vial.