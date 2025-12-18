Provoca choque en la avenida Reforma tras saltarse fila de vehículos

NUEVO LAREDO, TAM.- Un aparatoso choque registrado sobre la avenida Reforma, dejó como saldo cuantiosos daños materiales y la movilización de cuerpos de auxilio y autoridades viales.

El accidente ocurrió en el crucero con la calle Toluca, donde un automóvil compacto Chevrolet Spark modelo 2007 fue señalado como el responsable del percance, al intentar evadir la fila vehicular.

El conductor involucrado fue identificado como Brandon Rodrigo, de 19 años, quien circulaba de norte a sur por Reforma, en un tramo donde los semáforos se encontraban fuera de servicio debido a trabajos municipales.

De acuerdo con el reporte, el joven decidió incorporarse al carril exclusivo para dar vuelta a la izquierda con la intención de continuar su trayecto sin detenerse.

Al hacerlo, impactó a un Chevrolet Aveo modelo 2018 que era conducido por Luis Ernesto, de 25 años, quien avanzaba de poniente a oriente por la calle Toluca tras recibir el paso de otros automovilistas.

Como consecuencia del choque, Luis Ernesto presentó un golpe en uno de sus brazos, por lo que fue valorado por paramédicos de Protección Civil y Bomberos, sin que fuera necesario su traslado a un hospital.

Tras realizar las diligencias correspondientes, el perito de Tránsito determinó que Brandon Rodrigo fue el responsable del accidente, al conducir de manera negligente y utilizar indebidamente el carril exclusivo.