Identifican a víctimas mortales de volcadura en Libramiento Mex II

En el lugar se hallaron documentos de identificación que permitieron una identificación preliminar de las víctimas. [Carlos Figueroa / Líder Web]

NUEVO LAREDO, TAM.– Las dos personas que murieron en una trágica volcadura en el Libramiento Mex II, fueron identificadas como Fredi de Jesus “O” y Alberto Jorge “P”, Operador de Tractocamión, Proveedor autorizado de una empresa transportista local.

LOS HECHOS

El percance fue reportado al sistema de emergencias C-5, lo que derivó en el despliegue de agentes de la Policía Investigadora y cuerpos de rescate hacia el tramo ubicado a la altura del bulevar Rea.

En el sitio, las autoridades localizaron una camioneta Chevrolet Suburban, de modelo antiguo y color rojo, volcada a un costado de la vialidad y con daños materiales totales, lo que evidenció la fuerza del impacto.

Dentro y alrededor de la unidad fueron encontrados los cuerpos sin vida de dos masculinos, quienes habrían fallecido de manera instantánea a consecuencia del accidente.

De acuerdo con los primeros indicios, la volcadura pudo haberse originado por el exceso de velocidad y la pérdida de control del vehículo, aunque las causas oficiales serán determinadas tras las investigaciones correspondientes que realiza la Guardia Nacional División Carreteras.