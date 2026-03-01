Provoca ataque a Irán cancelaciones masivas y cierre de espacios aéreos

Pasajeros cuyos vuelos fueron cancelados esperan en la terminal de salidas del Aeropuerto Internacional Rafik Hariri en Beirut, Líbano, el sábado 28 de febrero de 2026, ya que muchas aerolíneas cancelaron vuelos debido al conflicto que involucra a EEUU, Israel e Irán. (Foto AP/Hassan Ammar)

LONDRES.- El ataque de Estados Unidos e Israel a Irán alteró los planes de vuelos en todo Oriente Medio y más allá el sábado, ya que los países de la región cerraron su espacio aéreo y tres de los aeropuertos clave que conectan Europa, África y Occidente con Asia detuvieron sus operaciones.

Cientos de miles de viajeros quedaron varados o fueron desviados a otros aeropuertos luego que Israel, Qatar, Siria, Irán, Irak, Kuwait y Bahréin cerraron sus espacios aéreos. Tampoco hubo actividad de vuelos sobre Emiratos Árabes Unidos, indicó el sitio web de rastreo FlightRadar24, después que el gobierno allí anunciara un “cierre temporal y parcial” de su espacio aéreo.

Eso llevó al cierre de aeropuertos clave de conexión en Dubái, Abu Dabi y Doha, y a la cancelación de más de 1.800 vuelos por parte de las principales aerolíneas de Oriente Medio. Las tres aerolíneas más importantes que operan en esos aeropuertos —Emirates, Qatar Airways y Etihad— suelen tener alrededor de 90.000 pasajeros por día transitando por esos centros y aún más viajeros con destino a lugares en Oriente Medio, según la firma de análisis de aviación Cirium.

Luego, más tarde el sábado, funcionarios del Aeropuerto Internacional de Dubái —el más grande de Emiratos Árabes Unidos y uno de los más transitados del mundo— informaron que cuatro personas resultaron heridas cuando Emirates condenó lo que llamó un “ataque flagrante que involucró misiles balísticos iraníes”. También se reportaron ataques en otros aeropuertos comerciales de la región, incluido el Aeropuerto Internacional de Kuwait.

“Para los viajeros, no hay forma de endulzar esto”, dijo Henry Harteveldt, un analista de la industria aérea y presidente de Atmosphere Research Group. “Deberían prepararse para retrasos o cancelaciones durante los próximos días a medida que estos ataques evolucionen y, con suerte, terminen”.

Las aerolíneas que están cruzando Oriente Medio tendrán que desviar los vuelos alrededor del conflicto, con muchos vuelos dirigidos hacia el sur sobre Arabia Saudí. Eso añadirá horas a esos viajes y consumirá combustible adicional, sumándose a los costos que las aerolíneas tendrán que absorber. Por lo tanto, los precios de los boletos podrían comenzar a aumentar rápidamente si el conflicto se prolonga.

Los vuelos adicionales también ejercerán presión sobre los controladores de tráfico aéreo en Arabia Saudí, que podrían tener que ralentizar el tráfico a fin de asegurarse de manejarlo de manera segura. Y los países que cerraron su espacio aéreo dejarán de percibir las tarifas de sobrevuelo que las aerolíneas pagan por cruzar por encima.

Pero Mike McCormick, quien solía supervisar el control de tráfico aéreo para la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) antes de retirarse y ahora es profesor en la Universidad Aeronáutica Embry-Riddle, dijo que durante los próximos días estos países podrían reabrir partes de su espacio aéreo una vez que las autoridades estadounidenses e israelíes compartan con las aerolíneas dónde están operando los vuelos militares y cuán capaz sigue siendo Irán de disparar misiles.

“Esos países entonces podrán revisar la situación y decir, está bien, podemos reabrir esta parte de nuestro espacio pero mantendremos esta parte de nuestro espacio aéreo cerrada”, añadió McCormick. “Así que creo que lo que veremos en las próximas 24 a 36 horas es cómo evoluciona el uso del espacio aéreo a medida que la actividad cinética se define mejor y a medida que la capacidad de Irán de realmente disparar misiles y crear riesgo adicional se reduce debido a los ataques”.

Pero no está claro cuánto tiempo durará la interrupción de las operaciones de vuelo. A modo de comparación, el ataque israelí y estadounidense a Irán en junio de 2025 duró 12 días.

“Nadie lo sabe”

La situación está cambiando rápidamente y las aerolíneas instaron a los pasajeros a consultar el estado de su vuelo en internet antes de dirigirse al aeropuerto.

Algunas aerolíneas estaban emitiendo exenciones para los viajeros afectados, lo que significa que los pasajeros pueden reprogramar sus planes de vuelo sin pagar cargos adicionales ni tarifas más altas.

Jonathan Escott y su prometida llegaron el sábado al aeropuerto de Newcastle, Inglaterra, sólo para enterarse de que su vuelo directo a Dubái en la aerolínea Emirates fue cancelado, dejando a todos los pasajeros del vuelo varados allí.

Escott se fue para volver a donde se estaba quedando con su familia, a aproximadamente una hora del aeropuerto, pero no tiene idea de cuándo podrá viajar.

“Nadie lo sabe”, lamentó Escott. “Nadie sabe realmente qué está pasando con el conflicto, en realidad. Ni Emirates, Emirates no tiene ni idea. Nadie tiene ni idea”.

Al menos 145 aviones que se dirigían a ciudades como Tel Aviv y Dubái a primera hora del sábado fueron desviados a aeropuertos en ciudades como Atenas, Estambul o Roma, según FlightAware. Otros dieron la vuelta y regresaron al lugar desde donde despegaron. Un avión pasó casi 15 horas en el aire después de salir de Filadelfia y llegar hasta España antes de dar la vuelta y regresar al lugar donde comenzó.

Numerosas aerolíneas cancelaron vuelos internacionales a Dubái durante el fin de semana, y la agencia de aviación civil de India designó gran parte de Oriente Medio —incluidos los cielos sobre Jordania, Arabia Saudí y Líbano— como una zona de alto riesgo de seguridad a todas las altitudes.

Air India canceló todos los vuelos a destinos de Oriente Medio. Turkish Airlines señaló que los vuelos a Líbano, Siria, Irak, Irán y Jordania se suspenderán hasta el lunes, y que los vuelos a Qatar, Kuwait, Bahréin, Emiratos Árabes Unidos y Omán se suspenderán hasta nuevo aviso.

La aerolínea subrayó que podrían anunciarse cancelaciones adicionales, y muchas otras aerolíneas estaban suspendiendo vuelos a la región durante el fin de semana.

Se aconseja a los viajeros ser “muy creativos”

Delta Airlines, con sede en Estados Unidos, y United Airlines suspendieron los vuelos a Tel Aviv al menos durante el fin de semana, y la aerolínea holandesa KLM ya había anunciado a principios de semana que suspenderá sus vuelos con origen y destino en Tel Aviv.

Aerolíneas como Lufthansa, Air France, Transavia y Pegasus han cancelado todos los vuelos a Líbano, y American Airlines suspendió los vuelos de Filadelfia a Doha.

Virgin Atlantic señaló que evitará sobrevolar Irak, lo que supone que los trayectos hacia y desde India, Maldivas y Riad podrían durar algo más. Los aviones de la compañía ya no estaban sobrevolando Irán. La firma indicó además que todos los vuelos llevarán el combustible necesario por si tuvieran que cambiar de ruta con poca antelación.

British Airways informó que sus vuelos a Tel Aviv y Bahréin se suspenderán hasta la próxima semana, y que los vuelos a Amán, Jordania, se cancelarán el sábado.

“Los viajeros deberían anticipar que habrá muchas interrupciones”, dijo Harteveldt. “Para ser honesto, si no han salido de casa, lo más probable es que no lo hagan si se supone que deben viajar a o a través de estos destinos durante al menos varios días, si no más. Y si están regresando a casa, tendrán que ser muy creativos sobre cómo llegar a casa”.