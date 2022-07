Protestas en Panamá dejan desabasto y cortes de electricidad

PANAMÁ.- Tres semanas de protestas en Panamá están provocando desabastos de alimentos, combustible e insumos médicos y agropecuarios en este país centroamericano de servicios y que opera el canal interoceánico.

Los cierres de vías, incluyendo la carretera internacional Panamericana, también obligaron a la empresa de electricidad a racionar el suministro de energía en la apartada provincia de Darién, fronteriza con Colombia. El servicio se proporciona 11 horas diarias y afecta a unas 7.000 familias de esa inhóspita provincia fronteriza con Colombia debido a que los camiones con gas para operar las plantas generadoras quedan atorados en los cierres.

En el principal mercado de abastos agrícola del país, en la capital panameña y desde donde se surten directamente supermercados, empresas y la población, había baja afluencia de personas el miércoles en la mañana. Las mesas de productos no estaban repletas como de costumbre y escaseaban ciertos vegetales y legumbres como tomate y lechuga.

“Este puesto siempre estaba lleno. Ahora no tengo muchos productos”, dijo a The Associated Press Víctor Palacios, un vendedor en un puesto del mercado. “Ayer (martes) no había mercancía. Tengo porque he comprado aquí mismo”. Explicó que los rubros que él vende proceden de las tierras altas de la occidental provincia de Chiriquí, fronteriza con Costa Rica. “Lo poco que ha llegado de allá está caro y dañado”, afirmó.

Por su parte, el director del mercado Merca Panamá, Kevin Vigil, dijo que “la situación ha cambiado un poco con respecto a lo que estábamos viviendo días anteriores”. Aludió a que los manifestantes han despejado algunos puntos estratégicos a lo largo de la vía Panamericana y que la mercancía que llega se vende rápidamente. Por eso “algunos puestos están vacíos”, aseguró a la AP.

Señaló que el desabasto y las pérdidas no ha sido tan dramáticos en el mercado porque se ha vendido todo el inventario y comienzan a llegar los camiones con carga. Dijo que la pérdida se ha dado principalmente en “la carga que se dañó y deterioró en los tranques”. “A medida que va ingresando la carga los puestos se van abasteciendo, eso es lo que estamos tratando el día de hoy, que el 80% este abastecido”, añadió.

Mientras tanto, se desarrollaba el segundo día de reunión de los líderes magisteriales, sindicales e indígenas que han encabezado las mayores protestas sociales registradas en Panamá en los últimos años. Los gremios protestan por el alto costo de la vida, la falta de transparencia y los constante escándalos de corrupción. El diálogo que se celebra en la central provincia de Veraguas es un segundo intento que busca poner fin a la crisis social que enfrenta este país de más de cuatro millones de habitantes.

Vigil, el director de Merca, dijo que si las vías se mantienen despejadas se espera que en las próximas horas llegue al mercado un convoy de 30 camiones articulados que traen unos 50.000 quintales de alimentos desde Chiriquí.

La provincia chiricana es la principal abastecedora de alimentos agrícolas en el país. En esa área indígenas Ngobe-Buglé cerraron importantes tramos de la carretera Interamericana atascando a los camiones con mercaderías para la capital. El cierre también está afectando el transporte carga procedente de Centroamérica.

Los gremios productores agropecuarios dijeron que a la fecha los cierres les está causando pérdidas por más de 130 millones de dólares.

Productores agropecuarios, por su parte, han expresado preocupación por el desabastecimiento de insumos agroindustriales para atender los sembradíos, las cosechas y los animales de las fincas. “Los animales, por ejemplo, tienen que comer todos los días”, dijo el presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada, Rubén Castillo, destacando que productores agropecuarios le han expresado esa inquietud. “Si los insumos no llegan a tiempo vamos a tener un problema a futuro, aunque se acaben las protestas».

El oxígeno también empezó a escasear en los hospitales de la provincia de Chiriquí, pero el Ministerio de Salud informó que la empresa responsable de suplirlo tenía la existencia en su almacén en la capital de la provincia, por lo que fueron abastecidos los centros hospitalarios.

Karina Granados, jefa de provisión de servicios del Ministerio de Salud en Chiriquí, dijo que el Servicio Nacional Aeronaval llevó, vía área a inicios de la semana, medicamentos básicos como analgésicos, acetaminofén, paracetamol salbutamol, tramadol, bronco dilatadores y antiparasitarios. Agregó que para el jueves se espera la llegada de otros que estarían trasladando vía marítima.